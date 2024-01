Italijanom kar milijarda evrov za nove avtomobile?

Italija pripravlja spodbude v skupni višini milijarde evrov, ki bodo usmerjeni v zamenjavo starih avtomobilov za nove električne, je poročal Bloomberg. Ukrep je usmerjen tako v pospeševanje prodaje električnih avtomobilov, kjer je Italija kot eden petih največjih avtomobilskih trgov v Evropi pod povprečjem EU, kakor tudi v obnovo povprečno zelo starega voznega parka.

Program obnove naj bi zadeval avtomobile s standardom motorja Euro 2 in nižje, kar pomeni več kot 20 let stare avtomobile. Kdor bi jih zamenjal za nove električne, bi dobil do okrog 15 tisoč evrov spodbud. Do take spodbude bi bili upravičene predvsem posamezniki z nižjimi prihodki. Za zdaj so načrti le del osnutka zakona, ki pa bi ga lahko dokončali že v prihodnjem mesecu.

Lani je znašal delež električnih avtomobilov na skupnem trgu novih avtomobilov zgolj 4,2 odstotka, kar je na primer pol nižje kot v Sloveniji.