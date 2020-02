Imel je izjemno srečo: železna palica tik mimo njegove glave #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoliščine nenavadnega dogodka še niso povsem razjasnjene. Andrii Mordavets se je vozil z avtomobilom, ko je v njegov avtomobil nenadoma priletela železna palica. Mordavets je v pogovoru z ameriškimi mediji predvideval, da je ležala na cesti in jo je v zrak dvignilo eno izmed vozil pred njim. Avtomobil je zadela v vetrobransko steklo in se zarinila v streho.

Na srečo jo je odnesel le z osmimi šivi

Po dogodku je ustavil ob cesti in ugotovil, da krvavi. Palica je opraskala njegovo glavo. Pomoč so mu nudili reševalci in Mordavets je pozneje v bolnišnici dobil osem šivov.

Odnesel jo je brez težjih poškodb. Če bi palica v avtomobil priletela nekoliko bolj levo, bi bila za voznika lahko tudi usodna.

Foto: Washington State Patrol

