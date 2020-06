Imamo novi rekord: to je najdražji avto, prodan prek spletne dražbe #foto

Ko dražbena hiša napove prodajo redkega in že sicer dragega ferrarija, se potihoma pričakuje, da bodo v igri rekordne vsote. Nič drugače ni bilo tokrat, ko so pri RM Sotheby's v sklopu spletne dražbe ''driving into summer'' napovedali prodajo enza.

Superšportnik s prevoženimi dva tisoč kilometri

Predhodnika laferrarija je poganjal atmosferski dvanajstvaljnik s šestimi litri delovne prostornine s 485 kilovati. Izdelali so vsega 399 Poleg majhnega števila prevoženih kilometrov sta posebnost tega enza še v tovarni vgrajena dvobarvna dirkalna sedeža. Foto: RM Sotheby's primerkov, 400. pa so ga podarili papežu Janezu Pavlu II. in ga v dobrodelne namene prodali za 5,3 milijona evrov. Trikrat manj so iztržili za enza s serijsko številko 13303, a na koncu z nakupno ceno 2,33 milijona evrov še vedno podrli rekord za najdražji prodani avto prek spletne dražbe.

Novopečeni kupec bo postal tretji lastnik tega kultnega modela, ki ima prevoženih vsega dva tisoč kilometrov. Hkrati gre za redko kombinacijo v notranjosti z dvobarvnima dirkalnima sedežema. Prvotni lastnik je zaradi pravega avtomobila, prave notranjosti in majhnega števila kilometrov zaslužil štirikrat več, kot je bila nakupna cena enza leta 2003.