Imamo nov mejnik: to je nov najdaljši polet na svetu #foto

Koronavirus ni zaustavil le avtomobilske industrije, pred propadom so se znašle tudi številne letalske družbe. Odpovedi letov zaradi pomanjkanja potnikov se vrstijo dnevno, letališki terminali pa so polni ljudi, ki čakajo na izvide o virusu covid-19 ter na potencialni let domov. A v vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega - prazno nebo, na pol prazno letalo in omejitve pristankov v določenih državah so poskrbeli za nov najdaljši let, ki so ga opravili s Tahitija do Pariza.

Ko je v soboto z letališča na Tahitiju odletel boeing 787 letalske družbe Air Tahiti, se nikomur ni zdelo popolnoma nič nenavadnega. Morda je bilo za let TN064 še najbolj nenavadno to, da je bilo na njem izredno malo potnikov. A ko je letalo, poimenovano Tahitian Dreamliner, čez 15 ur in 52 minut pristalo v Parizu, je postalo jasno, da jim je uspelo nekaj posebnega - podrli so rekord za najdaljši let.

Ne le najdlje, tudi pohiteli so do Pariza

Novi mejnik je postavljen na 15.715 kilometrov, za kar bi v normalnih okoliščinah potrebovali 18 ur in 35 minut. Toda okrepljena ekipa štirih pilotov je zaradi že prej omenjenega praznega zračnega prostora, skoraj praznega letala in odlične organizacije pilotov to pot preletela v manj kot 16 urah.

Za hitrostni rekord je poskrbel predvsem spremenjen načrt leta. Let z mednarodnega letališča na Tahitiju in s pristankom v Parizu na letališču Charles de Gaulle je do zdaj potreboval postanek v Los Angelesu zaradi dolivanja goriva. Ta postanek je od potnikov zahteval izkrcanje in obisk ameriške carine, šele potem so lahko nadaljevali let. Ker je bilo letalo tako rekoč prazno, ni bilo potrebe po dodatnem gorivu, zato so lahko zamudni postanek v Los Angelesu zaobšli. Piloti so spremenili načrt leta in letalo usmerili neposredno proti Parizu.

Najdaljši polet so opravili z letalom boeing 787 dreamliner. Foto: Boeing

Kdaj lahko pričakujemo nov rekord?

Let TN064 je rekordno pot opravil zaradi izrednih razmer, a Singapore Airlines redno leti med Singapurjem in letališčem Newark v New Yorku ter pri tem premaga razdaljo 15.340 kilometrov. Novi rekord pa vsekakor ne bo dolgo na vrhu, saj so pri avstralskem prevozniku Quantas že izvedli preizkusni let med Sydneyjem in Londonom. Letalo je bilo v zraku 19 ur in 19 minut ter je premagalo razdaljo 17.800 kilometrov, a ker potniki niso plačali za vozovnice in je šlo za poskusni let, ga niso mogli uvrstiti na vrh rekorderjev.