Igrišče za bogate: 400 tisočakov za ''barvo'', 100 za platišča ... #foto

Ne, niti tisti najdražji avtomobili na svetu z nakupno ceno nekaj milijonov niso polno opremljeni in lastnik mora v večini primerov doplačati še zajeten kupček denarja, da si avtomobil uredi po svojih željah. Do konfiguratorja za najnovejši superšportni model koenigsegg jesko dobijo dostop le kupci, med njimi tudi Manny Khoshbin, ki je posnel, koliko stanejo nekateri opcijski dodatki - rumeni dodatki z zlatimi lističi stanejo 37 tisoč evrov, platišča iz ogljikovih vlaken stanejo 88 tisoč evrov, najdražja izbira pa je zunanji videz s posebnim premazom in vidnimi vlakni, ki stane dodatnih 374 tisoč evrov.

Nepremičninski investitor in spletni mentor osebnostne rasti Manny Khoshbin si je v preteklosti že lastil izjemno redkega koenigsegga RS phoenix, zdaj pa bo v svojo zbirko superšportnikov dodal najnovejši model švedskega proizvajalca. Jesko, 2,8 milijona evrov vreden športnik, se bo pridružil številnim superšportnikom v njegovi garaži. A še preden bo čez dve leti zapeljal v novo garažo, ga mora urediti po svojih željah in okusu - toda to ima seveda svojo ceno. Astronomsko, če smo natančni, saj gredo cene nekaterih dodatkov v nebo.

Bela in črna sta zastonj, vse preostale pregrešno drage

Kot je v videoposnetku pokazal Khoshbin, dobi dostop do konfiguratorja le kupec avtomobila, vse pa se začne z izbiro barve. Bela in Jesko je naslednik legendarne regere, ki ima kar 955 kilovatov. Foto: Koenigsegg črna sta brezplačni, stvari postanejo zanimive ob izbiri kovinske barve, kjer se cene začnejo pri 11.720 evrih. Če bi izbral barvo "perla", bi moral za to doplačati 21 tisoč evrov, posebni barvi "apple red" in "sweet mandari"' staneta kar 53.400 evrov.

Vse skupaj pa postane povsem noro ob omembi ogljikovih vlaken. Karoserija jeska je v celoti izdelana iz ogljikovih vlaken, a če kupec želi, da se jih vidi, mora za to plačati kar 246 tisoč evrov. Vlakna so lahko tudi obarvana z različnimi odtenki - na voljo so rdeča, zelena in modra barva. A tudi to se mora plačati dodatno, cena takšnega zunanjega videza je 291 tisoč evrov. A to še ni konec, 374 tisoč evrov stane poseben videz KNC (Koenigsegg Naked Carbon), ki prinese povsem naraven videz ogljikovih vlaken, ta pa so le minimalno obdelana. Gre za unikaten proces izdelave, temu primerna je tudi cena. Če kdo ni zadovoljen s predlagano izbiro, pa lahko Koenigseggu priloži barvno kodo svoje barve, a cena za takšen poseg ni navedena.

Vse skupaj zapletejo še različne barvne kombinacije. Na voljo so tudi črte v rumeni barvi, v kateri so lističi iz pravega zlata. Kupec mora za to plačati dodatnih 37 tisoč evrov.

Švedski superšportnik, ki ga poganja močno prenovljen petlitrski osemvaljni motor z dvema turbinama, lahko preseže hitrost 300 milj na uro (428 kilometrov na uro). Ob uporabi običajnega 95-oktanskega goriva ima motor 955 kilovatov in 1.500 njutonmetrov navora. Če v rezervoar natočimo gorivo E85, v katerem je 85 odstotkov etanola, se moč poveča na gromozanskih 1.195 kilovatov. Kljub neverjetnim številkam se je masa motorja ustavila na le 189 kilogramih.

Ko je cena platišč podobna ceni Mercedesovega športnika

Izjemno razdelan konfigurator ponuja še številne druge opcije, kupec izbira tudi med številnimi platišči. Posebna platišča iz ogljikovih vlaken stanejo 88 tisoč evrov, a se stvari v notranjosti vsaj do neke mere umirijo. Usnje ali alkantara sta brezplačna, je pa treba za dodatke iz črnega aluminija plačati 13 tisoč evrov, štiritočkovni pasovi so 6.500 evrov, posebna ploščica s podatki o lastniku pa stane dodatnih 2.360 evrov.

Potem ko je Khoshbin izbral jeska po svojem okusu, se je cena dvignila na 2,9 milijona evrov, na koncu pa je izbral še dirkaško različico absolut in cena se je dvignila na 3,45 milijona evrov.

Potem ko bo Khoshbin izbral vsako najmanjšo podrobnost, bo na svoj novi superšportni avtomobil čakal približno dve leti. Foto: Koenigsegg