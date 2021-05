Hyundaieva prestižna znamka uradno v EU, v Sloveniji je še ne bo

Hyundai bo letos poleti začel v Evropi prodajati modele prestižne znamke Genesis. Sprva bodo v izbranih salonih in prek spleta začeli prodajati predsedniško limuzino in največjega športnega terenca. Za zdaj bo prodaja stekla le v nekaterih večjih evropskih državah, med katerimi pa žal ni Slovenije.

Genesis je vzpostavil Hyundai leta 2015 kot tekmeca premijskim znamkam. Zelo dobro so ga sprejeli na drugih večjih trgih, še posebej v ZDA, kjer se je zoperstavil uveljavljenim znamkam, kot so BMW, Mercedes-Benz, Audi in Lexus. Po lanskoletni napovedi o prihodu v Evropo je to zdaj postalo tudi uradno. Genesis še letos poleti prihaja na staro celino.

Sprva največja modela, kasneje še preostali

Do svoje prestižne limuzine G80 ali športnega terenca GV80 bodo sprva lahko prišli kupci v Veliki Britaniji, Nemčiji in Švici. Prodajni saloni bodo namreč na začetku le v Londonu, Münchnu in Zürichu. Fizično prodajo bo spremljala tudi prodaja prek spleta, zaradi manjšega števila prodajnih salonov pa bo Genesis vzpostavil tudi način dostave avtomobila na dom, prav tako pa tudi opravil servis na vozilu, ne da bi lastnik zaradi tega izgubljal čas.

''Za zdaj je projekt zastavljen tako, da bo letos na voljo samo na nekaterih največjih tržiščih v Evropi. Kakšna bo strategija širjenja za naprej, trenutno nimamo informacij,'' so nam odgovorili iz Hyundai Slovenija. To pomeni, da prodaja ne bo stekla v Sloveniji. Informacij o tem, kdaj bi lahko, pa nimajo.

Kmalu tudi z električnimi modeli

''Avtomobil G80 bo prvi povsem električni Genesis v Evropi. Sledila mu bosta še dva električna avtomobila in ponudila evropskim kupcem možnost izbire med tremi brezemisijskimi avtomobili v prvem letu prodaje,'' so v izjavi zapisali pri Genesis Motor Europe.

V prvem četrtletju je Genesis prodal za 165 odstotkov več avtov na domačem trgu in dvakrat več v ZDA kot leto prej. Glede na hitro rast elektrificiranih vozil v Evropski uniji želi svoj kos pogače tudi Genesis, elektrificirana vozila pa bodo tudi eden ključnih prodajnih adutov znamke v Evropi.

Korejci v Evropi stavijo predvsem na električne modele. V prvem letu prodaje bodo na voljo kar trije. Foto: genesis