Kitajski BYD je napovedal novo tovarno in sicer v Pakistanu, s čimer želijo spet postati največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu.

BYD je lani za kratek čas Tesli prevzel mesto vodilnega proizvajalca električnih avtomobilov, toda letos so spet padli na drugo mesto. Na Kitajskem je sicer prodaja priključnih avtomobilov prvič na mesečni ravni presegla prodajo klasičnih pogonov, a to predvsem na račun priključnih hibridov in manj polno električnih vozil. BYD izdeluje oboje, z napovedjo novih tovarn pa pričakujejo še bistveno boljše prodajne številke.

V Pakistanu živi okrog 250 milijonov ljudi

Nedavno so tako odprli tovarno na Tajvanu, zdaj so potrdili tudi tovarno v Pakistanu. To je peta najbolj poseljena država na svetu, kjer je avtomobilski trg resda šele v zagonu, toda s cenejšimi električnimi avtomobili bi lahko BYD ponudil zagon prodaji. V Pakistanu živi okrog 250 milijonov ljudi, od tega samo v prestolnici Karačiju kar 20 milijonov.

Državne oblasti so se zavezale graditi polnilno infrastrukturo, BYD pa bo imel tovarno tam predvidoma že čez dve leti. Pakistanski trg sta do zdaj obvladovala japonska Toyota in Suzuki. Predlani je delež električnih vozil vseeno znašal že 12 odstotkov.

Pomembna bo tudi tovarna v Evropi

Poleg tega nameravajo graditi nove tovarne tudi v Mehiki in na Madžarskem, predvidoma tudi v Turčiji. Pri naših vzhodnih sosedih bodo tovarno zgradili in tam z delom začeli leta 2026. Kot so predstavniki BYD povedali za britanski Autoexpress, bodo na Madžarskem pri mestu Szeged izdelovali vse velikoserijske avtomobile, ki jih trenutno prodajajo na evropskem avtomobilskem trgu.

BYD je bil tudi glavni avtomobilski pokrovitelj letošnjega evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, s čimer se želijo Kitajci približati evropskemu avtomobilskemu kupcu. Po predvidevanjih Stelle Li, podpredsednice družbe, naj bi Evropejci znamko BYD že dojemali kot eno izmed uveljavljenih evropskih znamk.