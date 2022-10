Glavno sporočilo iz Pariza? Kitajci trkajo na vrata Evrope.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropskih avtomobilskih znamk v Parizu ni veliko. Na vrata Evrope trkajo vse nevarnejši Kitajci, Francozi pa se ukvarjajo predvsem z mislijo, kako proizvodnjo električnih vozil v prihodnje kar najbolj obdržati v Franciji. Očitno to niso dobre novice za novomeški Revoz. V Parizu medtem veliko zanimivih konceptov in malo zares novih serijskih avtomobilov, pa tudi dilema o tem, kako se bo v bližnji prihodnosti spremenilo vprašanje lastništva avtomobilov.

V Parizu se je danes začela avtomobilska razstava, ki je v marsičem drugačna od nekoč tradicionalnih podobnih avtomobilskih dogodkov. V ospredju so kljub temu zanimiva vprašanja tako o mobilnosti kot predvsem ukrepih za ohranjanje konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije. Pa ne v svetu, temveč za začetek predvsem doma. Že na razstavnih površinah v Parizu, če odštejemo nekaj Renaultovih novosti, so številni kitajski proizvajalci.

Uveljavljenih evropskih znamk je malo. Mercedes-Benz je resda razkril novega električnega športnega terenca EQE SUV, a ne v okviru uradne razstave. Zato pa prek Pariza na evropska vrata trkata veliki kitajski avtomobilski znamki Great Wall in BYD, statistično celo konkurenčen proizvajalec električnih vozil Tesli. Obiskovalcem se bosta prav tako predstavila Fikser z električnim oceanom extreme in vietnamska znamka Vinfast.

Foto: Mondial de l'Auto - Paris

Nekaj zanimivih novosti iz Pariza:

Kitajski wey coffee 01. Foto: Wey

Prvi električni SUV znamke Jeep je avenger. Foto: Jeep

Eden izmed adutov znamke BYD za preboj v Evropo je kompaktni križanec atto 3. Poleg tega v Parizu predstavljajo tudi limuzinski model han. Foto: BYD

Fiskerjev ocean extreme. Foto: Fisker

Renault prek koncepta za leto 2025 napoveduje obuditev modela renault 4. Foto: Renault

Avtomobilska industrija velja tudi za pogon francoskega gospodarstva in zato tudi občutljivo družbeno temo, saj je na primer francoska država tudi pomembna lastnica Renaulta. Z izjemo modela renault zoe, novega megana, kangooja in dveh kompaktnih križancev Stellantisa (Opel in DS) vse preostale francoske električne avtomobile proizvajajo v tujini.

Višje subvencije za družine z nižjimi prihodki

Še pred prihodom na razstavišče je francoski predsednik Emmanuel Macron v pogovoru za časnik Les Echoes napovedal nekatere konkretne ukrepe.

Tako bodo za gospodinjstva z nizkimi prihodki povečali subvencijo za električna vozila s šest tisoč na sedem tisoč, tistim z višjimi prihodki pa jo bodo s šest tisočakov znižali na pet tisoč evrov. Uvedli bodo tudi ugodne pakete za lizing, s katerimi bo mogoče od leta 2024 električni avtomobil voziti za 100 evrov na mesec.

Favoriziranje električnih avtomobilov z evropskim poreklom?

Macron si želi večjega deleža v Franciji izdelanih električnih avtomobilov, kar dolgoročno bržkone ni najboljša novica niti za slovenski Revoz. Tako bo Renault električna vozila sestavljal v Douaiju in Maubeugu, prav tako bo Stellantis predvidoma v Franciji izdeloval prihodnji električni različici peugeota 408 in 308.

Macron bi tudi podprl podoben ukrep, kot ga je v ZDA uvedel kongres, ki pri subvencijah daje prednost vozilom, izdelanim v ZDA. Kot je povedal v intervjuju, bi tako odločitev močno podprl.