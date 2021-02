Ga prepoznate? Nov avtomobil, ki bo spremenil videz.

Pri Hondi so se za model H-RV odpovedali klasičnim bencinskim in dizelskim motorjem. To je po modelih C-RV in jazz tretji njihov avtomobil, ki je dobil oznako e:HEV. Novi H-RV bo torej poganjal le še hibridni pogon.

Velika sprememba bo tudi oblika tega avtomobila. Če je bil do zdaj H-RV še klasično oblikovan športni terenec, bo zdaj dobil precej bolj kupejevsko izvedbo. Prečistili so sprednji del, streha se rahlo spušča proti zadku vozila. Dokaj minimalistična je tudi notranjost avtomobila. Na vrhu sredinske konzole je zaslon na dotik, pod njim so ohranili klasične vrtljive gumbe za klimatsko napravo.

Honda še ni razkrila podrobnosti glede dimenzij novega avtomobila, paketov opreme in tudi hibridnega pogona. Tega bosta sestavljala dva motorja.

V Evropo novi H-RV prihaja konec leta. Za zdaj še ni potrjeno, da ga bomo že letos videli tudi v Sloveniji.

Foto: Honda

