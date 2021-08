Ga boste pogrešali? Volkswagen bo ukinil ročne menjalnike.

Volkswagen bo predvidoma do leta 2030 povsem opustil ročne menjalnike. Velik del za to odločitev gre pripisati predvsem prihodu električnih modelov, kjer ni opcije ročnega menjalnikaz, a tudi prihodnja generacija tiguana in prenovljeni passat bosta čez dve leti ob prihodu na ceste na voljo izključno s samodejnimi menjalniki.

O taki odločitvi Volkswagna so poročali pri Auto Motor und Sport. Umik ročnega menjalnika z nove generacije tiguana in prenovljenega passata pa je predvidoma šele začetek, ki bo sprožil premike po celotni skupini Volkswagen. Posledično bodo možnost ročnega menjalnika izgubili tudi sestrski modeli pri drugih znamkah znotraj skupine.

Ročni menjalnik je z vsakim letom izgubljal na veljavi

Že več let oziroma celotno desetletje so se ročni menjalniki umikali, proizvajalci in kupci pa so se vse bolj odločali za samodejne menjalnike. Nekateri so ročni menjalnik ponujali le še na osnovnih in najcenejših opcijah, proizvajalci premijskih avtomobilov pa so v zadnjih letih povsem obrnili hrbet ročnemu menjalniku.

Tudi poteza Volkswagna ni presenečenj in je pričakovana, še posebej ko je govora o večjih in dražjih modelih. Kaj to pomeni za športne modele kot je golf GTI za zdaj ni jasno, a najverjetneje bodo do konca desetletja z obsežno elektrifikacijo tudi slednji na voljo le še s samodejnimi menjalniki.