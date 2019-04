Fresh Corner osvaja Slovenijo

Podjetje MOL Slovenija ima trenutno 48 bencinskih servisov MOL po vsej Sloveniji, na večini od njih pa so tudi že uvedli ponudbo Fresh Corner, kjer lahko stranke vsak dan uživajo v kavi z vedno sveže mletimi kavnimi zrni in s svežim mlekom, dnevno svežo dopeko in odličnimi sendviči. Približati svojo ponudbo strankam na bencinskih servisih ter postati njihova prva izbira na poti je vizija, ki jo v podjetju MOL Slovenija dodobra zasledujejo. O načrtih in pomenu razvoja nove, dodatne ponudbe za njihove stranke smo se tokrat pogovarjali z Nevenom Kolanovićem, vodjem maloprodaje in marketinga v podjetju MOL Slovenija.

Morda stavek ali dva na začetku o tem, kakšne korenine bi lahko pripisali podjetju MOL, del kako velike skupine pravzaprav ste?

MOL Slovenija je članica Skupine MOL. Na slovenskem trgu smo prisotni vse od leta 1996, naš sedež pa je v Murski Soboti. Skupina MOL s svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo zaposluje več kot 25 tisoč ljudi. Aktivna je v 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Raznolik portfolio dejavnosti vključuje proizvodnjo na naftnih nahajališčih v osmih in raziskovalne dejavnosti v 13 državah. Skupina MOL ima v lasti štiri rafinerije in dve petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, znotraj nje pa obratuje tudi blizu dva tisoč bencinskih servisov v devetih državah Osrednje in Jugovzhodne Evrope.

Tudi Fresh Corner je pravzaprav koncept celotne Skupine MOL?

Fresh Corner je koncept, ki ga je Skupina MOL začela uvajati pred dobrimi štirimi leti. Danes je Fresh Corner visoko kakovostna prodajna mreža kavnih napitkov in odličnih jedi, ki trenutno spada med večje mreže tovrstnih ponudnikov v Evropi, z že več kot 700 kavarnami v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope, do leta 2021 pa načrtujemo, da jih bomo imeli že okrog 1250. V letu 2018 smo v Skupini MOL prodali več kot 47 milijonov skodelic kave, kar vsekakor dokazuje, da so kupci prepoznali kakovost naše kave in njeno posebnost - Fresh Corner kavo tudi v avtomatu za kavo za s seboj pripravljamo iz pravega mleka, saj ne uporabljamo mleka v prahu. Kot drug pomemben steber ponudbe Fresh Corner poleg različnih okusnih jedi pa je tu še prijeten ambient, v katerem stranke lahko uživajo v družbi odlične kave. Čeprav je zahteva po kakovosti enaka na vseh trgih, kjer delujemo, pa se ponudba v kavarnah Fresh Corner razlikuje od države do države glede na lokalne specifike: vsaka država ima posebno ponudbo, ki je pisana na kožo lokalnim potrošnikom kakor tudi gostom na poti, ki bi radi poskusili izbrano lokalno posebnost. Poleg vrhunske kakovosti se osredotočamo tudi na pestro ponudbo hrane, kamor vključujemo tudi veliko sezonske ponudbe ter ponudbe lokalnih specialitet.

V lanskem letu je Fresh Corner v Skupini MOL obeležil kar dva velika mejnika – odprli smo 700. prodajno mesto Fresh Corner in prvo prodajno mesto Fresh Corner izven okvirjev bencinskega servisa. V središču Budimpešte boste tako danes lahko našli tudi čisto samostojno prodajno mesto Fresh Corner, ki ni del bencinskega servisa.

Poleg nenehne širitve in rasti v Sloveniji ste tako po vzoru Skupine MOL v preteklih dveh letih uvedli tudi koncepte Fresh Corner na domala vseh bencinskih servisih MOL v Sloveniji. Zakaj ta pomembni korak in kaj to pomeni za stranke, ki vas obiščejo?

Uvedba koncepta Fresh Corner poteka postopoma in danes se lahko pohvalimo, da skorajda vsi bencinski servisi MOL v Sloveniji vključujejo tudi ponudbo Fresh Corner v različnih obsegih, prenove pa potekajo še naprej. Načrtujemo, da bomo letos vsa naša prodajna mesta v Sloveniji prenovili in vključili tudi ponudbo Fresh Corner. Bistvo kotičkov Fresh Corner je, da ponujajo najboljše trenutke in zadovoljstvo ob čedalje bolj zasedenih vsakdanih - za ljudi na poteh ali tiste, ki se pridejo spočit v ambient prodajnih mest Fresh Corner. Ponudba Fresh Corner je v prvi vrsti osredotočena na svežino. Odvisno od lokacije - ponudbo Fresh Corner namreč vseskozi prilagajamo željam gostov - so strankam na voljo topli ali hladni sendviči, sproti pripravljeni iz svežih sestavin na licu mesta, sveži pečeni pekovski izdelki iz lastnih pekarn, solate, smutiji, sveže iztisnjeni sokovi, juhe, hamburgerji in še bi lahko našteval. Ne glede na obseg ponudbe na določeni lokaciji pa ponudbo Fresh Corner vedno spremlja vrhunska kava. Ta v Fresh Cornerju ni samo napitek, temveč veliko več - je skrbno izbrana mešanica kavnih zrn in rezultat raziskav Skupine MOL; kava vrhunske kakovosti je bila namreč izbrana s strani barista strokovnjakov in potrošnikov. Kot sem že omenil, uporabljamo samo pravo mleko, brez nadomestkov ali zgoščevalcev, zato je naša kava zagotovo posebna, prav tako pa je kava tudi vedno sveže mleta.

Spremembe v klasični ponudbi bencinskih servisov z vključitvijo ponudbe Fresh Corner pomenijo verjetno tudi spremembe v poslovanju. Kje še jih bodo stranke občutile, kaj vse jim boste v prihodnje še nudili?

Skupina MOL si v skladu s svojo strategijo prizadeva biti nosilec inovacij na področju prehoda iz klasične maloprodaje v tisto nekaj več, tako da strankam v vsakem trenutku ponudi tisto, kar potrebujejo. Želimo si biti vodilni partner pri prenovi transporta v regiji, kjer delujemo, zato smo zelo aktivni tudi na področju mobilnosti - v Budimpešti je Skupina MOL poleg sistema za souporabo koles lani predstavila tudi t. i. car sharing - storitev souporabe avtomobilov, imenovano MOL Limo, kjer imamo registriranih že več kot 40 tisoč uporabnikov. Na področju e-mobilnosti smo predstavili novo znamko polnilnic za električna vozila, imenovano MOL Plugee, trenutno jih imamo v Skupini MOL okrog 50, do leta 2021 pa jih načrtujemo imeti že okrog 700. Tudi v Sloveniji so voznikom električnih vozil že na sedmih lokacijah na voljo hitre polnilnice, v letošnjem letu pa načrtujemo tudi postavitev prve ultra hitre polnilnice. Dandanes zelo aktualna digitalizacija je prav tako v naših usmeritvah, storitve, ki jih potrebujejo stranke na poti, spletno nakupovanje in tako dalje. Prav zaradi tega se v podjetju ukvarjamo tudi z nadaljnjim izboljševanjem našega kluba ugodnosti MOL FOR ME ter z uvajanjem podatkovnih rešitev, digitalnih signalizacij, klepetalnic in integrirane mobilne platforme.

Omenili ste vaš program zvestobe. Kaj MOL FOR ME ponuja svojim uporabnikom?

V podjetju MOL Slovenija smo program ugodnosti MOL FOR ME uvedli lani. Slednji je v drugih evropskih državah, kjer je Skupina MOL prisotna s svojimi bencinskimi servisi, na voljo že vrsto let. Program ugodnosti je zagotovo odlično orodje, da svoje stranke o dodatnih ponudbah še bolj celovito obveščamo, ob tem pa jih za zvestobo tudi nagradimo. V zadnjem letu smo veliko energije vložili prav v to, da bi naš klub ugodnosti naredili popolnoma prilagojen željam, interesom in pričakovanjem naših strank. Kot članu kluba ugodnosti MOL FOR ME strankam za točenje goriva, nakupe trgovskega blaga, storitev avtopralnic ter drugih storitev na bencinskih servisih MOL pripadajo točke ugodnosti, ki se vrednotijo po sistemu 1 EUR = 1 točka in 1 liter goriva = 1 točka. Zbrane točke lahko uporabniki uporabijo in unovčijo po lastni izbiri. Izbirajo lahko med storitvami in izdelki iz programa ugodnosti, ki jih najdejo na bencinskih servisih MOL, več informacij pa dobijo tudi na spletni strani kluba ugodnosti MOL FOR ME. Sodelovanje v klubu je povsem brezplačno, vanj pa se stranke lahko včlanijo na bencinskih servisih MOL.

Je klub zvestobe namenjen tako fizičnim kot pravnim osebam?

Klub ugodnosti MOL FOR ME je za zdaj namenjen le fizičnim osebam. Za pravne osebe imamo že vrsto let znotraj podjetja MOL Slovenija poseben kartični sistem s karticami Skupine MOL - MOL Group Cards, ki zelo dobro deluje in našim poslovnim partnerjem omogoča brezskrbnost njihovih poti.

Ali lahko pričakujemo čez leto nadgradnjo omenjenega kluba, kaj se še načrtuje?

V prihodnjem letu se resda načrtuje razvoj obstoječega kluba lojalnosti, in sicer z nadgradnjo sistema s celovitim razvojem mobilne aplikacije, skozi katero bodo naše stranke lahko oddajale naročila tudi iz domačega naslonjača ter še bolj udobneje in hitreje spremljale našo aktualno ponudbo. Z razvojem kluba v smeri vse večje digitalizacije tako v Skupini MOL kot podjetju MOL Slovenija nenehno stremimo k sledenju svetovnim trendom in vse hitrejšemu razvoju, za popolno zadovoljstvo naših strank.

Kakšna pa je nadaljnja strategija goriv v sklopu novih trendov in Fresh Cornerja?

Visoko kakovostna goriva MOL EVO so zagotovo tudi naprej v ospredju portfolia produktov, ki jih ponujamo strankam na naših bencinskih servisih. Številčna razvojna ekipa strokovnjakov v naših rafinerijah skrbi za nenehen nadzor in razvoj goriv. Goriva EVO skrbijo za maksimalen izkoristek moči motorjev, ki poganjajo današnja vozila, ter hkrati za čiščenje motorjev in njihovo daljšo življenjsko dobo. V družini EVO goriv najdemo tudi Premium razred bencinskih goriv EVO 100 plus kot tudi vrhunsko EVO Diesel plus gorivo. Prav slednje v zimskih razmerah skrbi za zanesljiv vžig dizelskega motorja, tudi do minus 40 stopinj Celzija, prav tako pa tudi za optimalen izkoristek dizelskih motorjev skozi celo leto. Zagotavljanje vrhunske kakovosti goriv našim strankam je tako še vedno naša prioriteta, veseli pa smo, da tej ponudbi na naših prodajnih mestih dodajamo tudi čedalje več storitev in sledimo viziji biti prva izbira kupcev na vseh njihovih poteh.