Fiatovo prebujanje: novi punto in SUV na osnovi tipa

Fiat je v zadnjih letih prebrodil težavno obdobje, prodaja je padala, tržni delež se je krčil in modeli so v vseh vidikih zaostajali za konkurenco. Napovedana združitev s skupino FCA jim je očitno dala novega zagona, saj so vse bolj glasne govorice o prihodu nove razširjene družine, ki bo slonela na modelu tipo in prihodu novega punta.