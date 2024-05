Fiat Ducato s Fiat Pro bonusom v višini 2.000 evrov in s štiriletnim jamstvom

Strokovnjaki pri svojem delu potrebujejo zanesljivo, prilagodljivo in vzdržljivo vozilo, poleg tega pa tudi zagotovilo, da bodo več let popolnoma brez skrbi glede vzdrževanja svojega vozila.

Foto: Fiat / Avto Triglav d.o.o.

Fiat Ducato, najuspešnejši model znamke in vodilno lahko dostavno vozilo v Evropi, se ponaša z izjemno prilagodljivostjo in naprednimi rešitvami.



Večkratni zmagovalec v kategoriji velikih dostavnikov po izboru strokovne revije Company Car and Van – nagrajen zaradi svoje vsestranskosti, praktično oblikovane notranjosti in varnostnih funkcij.



Vozila Ducato iz zaloge na voljo s Fiat Pro bonusom v višini 2.000 evrov in s štiriletnim jamstvom.



Akcija velja za vozila iz zaloge od 1. maja do preklica oz. razprodaje zalog.

Fiat Ducato, najuspešnejši model znamke in vodilno lahko dostavno vozilo v Evropi, se ponaša z izjemno prilagodljivostjo in naprednimi rešitvami. Lahko se spremeni v mobilno delavnico ali poskrbi za prevoz večjega tovora. Ponuja osem možnosti prostornine tovornega prostora, tudi do 17 kvadratnih metrov; poleg tega ga odlikuje nosilnost, večja od dveh ton (odvisno od različice in dodatne opreme), dolžina tovornega prostora do 4,07 metra, upravljanje z nakladalnim dnom, povezljivost na poti z informacijsko-razvedrilnim sistemom, napredni varnostni sistemi za pomoč vozniku in možnost dodatnih predelav.

Ducato je tudi prvo lahko dostavno vozilo, opremljeno z naprednimi sistemi ADAS druge stopnje, ki pripomorejo k večji varnosti v cestnem prometu in omogočajo vožnjo brez stresa (inteligentni sistem za nadzor hitrosti, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, izboljšan sistem za elektronski nadzor stabilnosti, digitalno notranje vzvratno ogledalo, parkirni senzorji 360 stopinj, polavtonomni pomočnik za parkiranje, sistem za pomoč ob bočnem vetru, sistem za nadzor stabilnosti prikolice, sistem za zaviranje po trčenju, prilagodljiv tempomat, sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za prepoznavanje prometnih znakov …).

Foto: Fiat / Avto Triglav d.o.o.

Zanesljivi dizelski motorji MultiJet tretje generacije sodijo v sam vrh svojega razreda po zmogljivosti in vzdržljivosti, zaradi česar je Ducato osvojil številne mednarodne nagrade in si prislužil ugled v svetu gospodarskih vozil. Motorji MultiJet3, zasnovani na ekskluzivni zgradbi pogonskega sistema H3 skupine Stellantis, izkoriščajo prednosti prejšnjih generacij in prinašajo izboljšano učinkovitost z zmanjšanjem mase (za zagotavljanje večje nosilnosti) ter porabe goriva in emisij ogljikovega dioksida. Večja je tudi njihova vzdržljivost, kar je bistvena značilnost motorja, namenjenega uporabi pri visokih obremenitvah lahkih dostavnih vozil.

Ducato je zaradi svojih vrhunskih zmogljivosti in možnosti predelav postal in ostaja vodilno lahko dostavno vozilo v Evropi. Zaradi bogate ponudbe različic, enostavnega upravljanja, praktično oblikovane notranjosti, motorjev in naprednih varnostnih funkcij, je Fiat Ducato že 43 let zanesljiv partner številnim obrtnikom in podjetnikom.

Foto: Fiat / Avto Triglav d.o.o.

V maju pa lahko preverite posebno ponudbo vozil Fiat Ducato z bogato opremo, s Fiat Pro bonusom v višini 2.000 evrov in z vključenim štiriletnim jamstvom. Akcija velja za vozila Ducato iz zaloge in traja do preklica oziroma razprodaje zalog. Podrobnejše informacije so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih Fiat in na spletni strani www.fiatprofessional.si.

Naročnik oglasnega sporočila je AVTO TRIGLAV D. O. O.