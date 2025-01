V žiriji izbora Evropski avto leta je sodelovalo 60 avtomobilskih novinarjev iz 23 različnih držav.

Zmaga je pripadla renaultu 5 in vzporedno športni različici alpine A290. Francoski malček je največ točk dobil s strani 25 predstavnikov žirije in zbral 353 točk.

Drugouvrščena kia EV3 je zbrala 291 točk. Sledili so citroen C3/e-C3 z 215 točkami, hyundai inster s 172 točkami, dacia duster s 168 točkami, cupra terramar s 165 in alfa romeo junior s 136 točkami.

V zadnjih dveh letih sta naslov zmagovalca osvojila jeep avenger in renault scenic. Prvič po letu 1995 se je zgodilo, da je ena znamka izbor zmagala dve leti zapored. To je v letih 1995 in 1996 uspelo Fiatu s puntom in nato še modelom bravo/brava.