Evropa zanje izgublja pomen: lahko ugasnejo še nove modele?

Ford pozornosti v zadnjem tednu ni požel le zaradi napovedane vrnitve v formuli ena, temveč tudi zaradi dvomilijonske izgube v lanskem letu. Nanjo so vplivale predvsem neuspele investicije, saj so prodaja avtomobilov in s tem tudi prihodki narasli. Še naprej je v Evropi negotova usoda mnogih njihovih modelov.

Ford je lani v Evropi prodal dobrih milijon novih osebnih avtomobilov, imel z njimi 25,6 milijarde dolarjev prometa in 6,5-odstotni tržni delež. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 46 milijonov dolarjev.

Na globalni ravni je znašala izguba dva milijona dolarjev, in sicer predvsem zaradi odpisa investicije v Rivianu in zaprtja enote Argo za tehnologije avtonomne vožnje. Prodali so 4,2 milijona avtomobilov, predlani še 3,9 milijona, in zahvaljujoč višjim cenam, tudi za 16 odstotkov povečali prihodke − ti so znašali 158 milijard evrov.

Najpomembnejši trg ostaja Severna Amerika, prihodnost modelov v Evropi negotova

Če izvzamemo končni dobiček, je po posameznih celinah oziroma prodajnih regijah to drugi najboljši rezultat. Daleč spredaj je Severna Amerika, kjer je Ford lani prodal 2,3 milijona novih avtomobilov in z njimi zaslužil kar 9,1 milijarde dolarjev. Tržni delež je znašal 12,6 odstotka.

V Evropi je dobiček pred obdavčitvami znašal 47 milijonov dolarjev, kar pa je bil, glede na prodajo, dejansko slab izkupiček. Ford je v drugih regijah kljub manjši prodaji in nižjih prihodkih zaslužil veliko več.

Jim Farley, izvršni direktor Forda, je ob objavi poslovnih rezultatov priznal, da so ob koncu leta izgubili dve milijardi dolarjev dobička.

Po objavi rezultatov Farley ni skrival delnega razočaranja. "Treba se bo vprašati, koliko modelov potrebujemo v Evropi, koliko inženirjev, koliko zaposlenih in koliko nam tu sploh pomenijo osebni avtomobili," se je konferenci z investitorji spraševal Farley. Tako za Ford ni izključeno še nadaljnje krčenje števila osebnih avtomobilov, večji poudarek pa bi lahko namenili programu lahkih gospodarskih vozil, s katerimi je Ford v Evropi precej bolj konkurenčen.

Puma bo za Ford po slovesu fieste nov vstopni model. Foto: Gašper Pirman

Razvoj se iz Evrope seli v ZDA

V zadnjih mesecih postaja vse bolj jasno, da je Ford precej spremenil svoj odnos do Evrope. Nemški sindikat IG Metall je napovedal odpuščanje 3.200 zaposlenih v Evropi. Najbolj bodo razredčili razvojne oddelke, ki jih selijo v ZDA. Evropa tako za Ford izgublja razvojni položaj.

Letos bodo končali s proizvodnjo fieste, že lani se je enako zgodilo mondeu, do leta 2025 bodo črtali še focusa. Tudi klasična enoprostorca S-max in gallaxy nimata neposrednega naslednika. Medtem prav tako iščejo kupca za tovarno v Saarlouisu, kjer trenutno še izdelujejo focusa.

Umik mondea, letos fieste, kmalu tudi focusa

Po umiku fieste bo nov vstopni model za Ford predstavljala puma. Do leta 2030 bodo v Evropi ponujali le še električne modele. Nov električni SUV, ki so ga razvili na Volkswagnovi platformi MEB − to bo torej Fordova izpeljanka volkswagna ID.4 in škode enyaq −, bo na cestah že letos. V prihodnje naj bi Ford vendarle razvil lastno električno platformo. Letos bodo razkrili tudi električno različico pume, ki na ceste prihaja prihodnje leto. Ford želi leta 2026 že doseči letno prodajo 600 električnih avtomobilov.