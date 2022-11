Evropa kmalu večinska uvoznica? Samo iz Kitajske 800 tisoč vozil.

Do leta 2025 bi lahko v Evropo iz Kitajske uvozili že 800 tisoč tam izdelanih avtomobilov. Evropa lahko tako postane večinska uvoznica in ne več izvoznica novih avtomobilov. Kot za eno glavnih logističnih vrat v Evropo je to lahko dober obet za Luko Koper.

Kitajska postaja vse pomembnejša na avtomobilskem zemljevidu proizvodnje vozil, položaj Evrope pa bi se lahko do sredine desetletja še oslabil, kaže analiza analitične družbe PwC. Iz Kitajske bi lahko v Evropo do leta 2025 uvozili 800 tisoč tam izdelanih avtomobilov.

Ne le kitajske znamke: iz Azije v Evropo tudi vozila zahodnih znamk

Med temi bi jih okrog 330 tisoč pripadalo zahodnim proizvajalcem, ki imajo na Kitajskem svoje tovarne – to so na primer Tesla, BMW in skupina Renault. Iz Kitajske v Evropo prihajajo tudi električni avtomobili, kot sta BMW iX3 in dacia spring.

Tako evropski kot ameriški proizvajalci proizvodnjo selijo na Kitajsko, obenem pa tudi lastne kitajske znamke vse pogumneje prodirajo na zahtevni evropski avtomobilski trg. Do zdaj Kitajci pri prodoru še niso bili uspešni, a prav električni avtomobili zanje predstavljajo novo veliko priložnost.

Aiways je ena izmed kitajskih znamk, ki kljub svoji mladosti pogumno trka na vrata Evrope. Foto: Gregor Pavšič

Tesla ima tovarno v Berlinu, a veliko svojih vozil še vedno uvozi iz Kitajske. Foto: Gašper Pirman

Letos bi lahko kitajske znamke v Evropi prodale okrog 200 tisoč svojih avtomobilov, od tega dobro polovico električnih oziroma priključnih hibridov. Zahodni proizvajalci bodo iz svojih kitajskih tovarn v Evropo uvozili okrog sto tisoč električnih avtomobilov.

Vse to napoveduje preobrat za evropsko avtomobilsko industrijo, ki bi lahko že okrog leta 2025 postala večinska uvoznica in ne več izvoznica novih avtomobilov. Po oceni študije PwC bi lahko tega leta presežek uvoza znašal več kot 200 tisoč avtomobilov. Analitiki poudarjajo, da je Kitajcem uspelo izboljšati vitkost proizvodnje in so primernejši za velikoserijska vozila, v Evropi pa za zdaj ostaja proizvodnja višjetehnoloških, a manj številčnih avtomobilov.

Take napovedi so lahko dober obet za Luko Koper. Ta je peto največje evropsko pristanišče za pretovor avtomobilov in vodilno v Sredozemlju. Koper je postal eno osrednjih vozlišč globalnega avtomobilskega ustroja, kjer se na enem mestu združita morski in kopenski transport. Samo letos bodo Koprčani pretovorili blizu 700 tisoč avtomobilov.

