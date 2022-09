Euro NCAP: tako varen ni bil še noben avtomobil #video

Na zadnjem varnostnem testu evropskega Euro NCAP je najboljši rezultat med vsemi avtomobili do zdaj dosegla tesla model Y, s petimi zvezdicami so nagradili tudi dva kitajska avtomobila.

Tesla je z modelom Y odličen rezultat varnostnih testov iz ZDA in Avstralije zdaj ponovila še v Evropi. Na testu Euro NCAP je avtomobil, ki so ga letos začeli izdelovati v novi tovarni pri Berlinu, dosegla do zdaj najboljši skupni varnostni rezultat med vsemi avtomobili. Teslin avtomobil se je še posebej izkazal pri zaščiti odraslih potnikov, kjer je dobil kar 97 odstotkov razpoložljivih točk, še za eno odstotno točko boljši pa je bil rezultat pri varnostno-asistenčnih sistemih.

K temu je pripomoglo dejstvo, da imajo tesle praktično vse klasične sisteme že serijske in zanje ni treba doplačila. Test je pokazal popoln izkupiček pri sistemu "lane assist" za držanje vozila znotraj prometnega pasu, prav tako pa se je zelo dobro izkazal tudi sistem na podlagi kamere (brez senzorjev lidar) za preprečitev trkov s kolesarji, pešci in drugimi avtomobili.

S petimi zvezdicami nagradili tudi dva kitajska avtomobila

Spodaj je nekaj izkupičkov z zadnjega testa in tudi primerjava z mercedesom EQS, škodo enyaq in nissanom qashqaijem, ki so do zdaj dosegli visoke rezultate in so vodilni po izkupičku vsak v svojem razredu. Omenimo še to, da sta pet varnostnih zvezdic na zadnjem testu dosegla tudi dva električna avtomobila kitajske družbe Great Wall.

zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev asistenčni sistemi tesla model Y 97 % 87 % 82 % 98 % cupra born 93 % 89 % 73 % 80 % kia sportage 87 % 86 % 66 % 72 % kia EV6 90 % 86 % 64 % 87 % ORA funky cat 92 % 83 % 74 % 93 % WEY coffee 1 91 % 87 % 79 % 94 % alfa romeo tonale 83 % 85 % 67 % 85 % BMW i4 87 % 87 % 71 % 64 % mercedes EQS 96 % 91 % 76 % 80 % škoda enyaq iV 94 % 89 % 71 % 82 % škoda fabia 85 % 81 % 70 % 71 % nissan qashqai 91 % 91 % 70 % 95 %

vir: Euro NCAP