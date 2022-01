Elvisovo darilo: ta velikanski cadillac gre v prodajo

Elvis Presley je bil lastnik gromozanskega rumenega cadillaca le na papirju, saj ga je kupil kot darilo za svojega zdravnika. A tudi to kratkotrajno lastništvo je dovolj, da bo fleetwood brougham na prihajajoči dražbi aktualnemu lastniku pomagal pri prodaji in pripomogel tudi k višji prodajni ceni.

Spletna dražba se je odprla 8. januarja, kar je ravno na rojstni dan Presleyja, in do zdaj požela precej zanimanja. To se sicer ne vidi pri sami dražbi, saj so v treh dneh svojo ponudbo oddali le štirje zainteresirani, tako da je cena trenutno le nekaj stotakov nad enajst tisoč evri.

Elvis je kupil več kot 200 cadillacov

Presley je bil velik ljubitelj Cadillaca, po nekaterih ocenah je v svojem življenju kupil več kot 200 modelov te znamke. Veliko večino je podaril družinskim članom in bližnjim prijateljem, tudi rumenega fleetwood broughama, ki ga je kupil leta 1974. Šlo je za že posodobljen model, a to ga ni ustavilo, da ga ne bi leta 1976 podaril svojemu zdravniku.

Poganja ga 8,2-litrski osemvaljni motor, takrat pa je stal 12.512 dolarjev. Z avtomobilom pridejo še vsi dokazi o lastništvu, avtomobil pa ima dodatno vgrajeno še sončno streho in na pokrovu motorja kipec boginje. Doktor Nichopoulos se je z njim vozil deset let, potem pa ga je kupil trenutni lastnik. A leta 1990 je lastnik, ki prihaja iz Švedske, avto prodal in ga potem še enkrat odkupil. Tokrat ga prodaja znova. Bodoči kupec bo moral poskrbeti za servis in druge malenkosti, a avto je delujoč in brez manjkajočih delov. Ne manjka niti ključ, oblečen v 14-karatno zlato.

