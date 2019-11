Elon Musk: Tesla bo novo tovarno gradila v Nemčiji

Elon Musk je prevzel nagrado Zlati volan za teslo model 3. Foto: Alex Springer

Elon Musk je tako končal obdobje špekulacij, kje bi Tesla lahko gradila svojo evropsko tovarno. Objava lokacije je sovpadala z začetkom proizvodnje avtomobilov v Teslini tovarni na Kitajskem. Posel z Američani bo tako pripadel Nemcem. Tovarno bodo gradili blizu Berlina, kjer bodo blizu novega letališča postavili tudi svoj oblikovalski in inženirski center.

48-letni Musk je prek Twitterja potrdil izbor Berlina za lokacijo tovarne, v kateri bodo izdelovali baterije, avtomobile in pogonske sklope. Prvi avtomobil iz te tovarne bo naslednji električni crossover model Y.

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Električni model 3 se letos ponaša z odličnim prodajnimi rezultati v Evropi, precej jih vozi tudi že po slovenskih cestah. Foto: Reuters

Tesli model 3 tudi nemška nagrada Zlati volan

Nemški publikaciji Bild am Sonntag in Autobild že vse od leta 1976 podeljujeta nagrade Zlati volan. Te nagrade se je takrat domislil založnik Axel Springer in ima danes pomembno vlogo v evropski avtomobilski industriji. Elon Musk je osebno prevzel nagrado za Teslin model 3, ki je dobil Zlati volan v konkurenci srednje velikih avtomobilov. Model 3 je dimenzijsko neposredni tekmec nemškim avtomobilom kot sta BMW serije 3 in audi A4.