Električna kontejnerska ladja kot alternativa dizelskim velikanom? Prav velika še ni.

Na Kitajskem so začeli preizkuse na morju za trenutno največjo popolnoma električno kontejnersko ladjo na svetu. Ning Yuan Dian Kun lahko prevaža 740 kontejnerjev (TEU), poganjajo pa jo baterije s skupno kapaciteto 19 megavatnih ur – brez neposrednih izpustov.

Kitajska je v začetku februarja začela morske preizkuse ladje Ning Yuan Dian Kun, ki velja za največjo povsem električno kontejnersko ladjo na svetu. Deset tisoč tonsko plovilo je prvo doma razvito električno plovilo tega razreda na Kitajskem.

Ladja je dolga 127,8 metra, široka 21,6 metra in lahko prevaža do 740 standardnih kontejnerjev (TEU). Najvišja hitrost znaša približno 11,5 vozla (okoli 21 kilometrov na uro). Poganjata jo dva elektromotorja z močjo 875 kilovatov, energijo pa zagotavlja deset zamenljivih baterijskih modulov v obliki kontejnerjev s skupno kapaciteto do 19 tisoč kilovatnih ur (kWh).

Baterije je mogoče polniti z visokonapetostnim obalnim priključkom, zasnova pa omogoča tudi hitro menjavo celotnih baterijskih modulov z dvigalom. Ladja je opremljena še s fotonapetostnim sistemom za dodatno proizvodnjo električne energije.

Primerjava z največjimi kontejnerskimi ladjami

Čeprav gre za največjo popolnoma električno kontejnersko ladjo doslej, je po zmogljivosti še vedno majhna v primerjavi z največjimi svetovnimi plovili. Največje kontejnerske ladje danes prevažajo več kot 24 tisoč TEU, kar pomeni, da je Ning Yuan Dian Kun po tovorni zmogljivosti približno 30-krat manjša od največjih oceanskih velikanov. Zato je namenjena predvsem obalnim in regionalnim linijam, ne pa medcelinskim prevozom.

Foto: Kristijan Bračun

Pametna in brez izpustov

Projekt je del širše kitajske strategije razogljičenja obalnega ladijskega prometa. Plovilo naj bi delovalo brez emisij tako med plovbo kot med pristajanjem in manipulacijo tovora.

Vgrajeni so tudi napredni sistemi: inteligentna nadzorna platforma, pametna strojnica ter funkcije delno avtonomne plovbe na odprtem morju, vključno z zaznavanjem okolice, načrtovanjem poti in sistemom za izogibanje trkom.

Po zaključku preizkusov bo ladja služila na povezovalnih linijah iz pristanišča Ningbo-Zhoushan. Gre za prvo od dveh naročenih plovil tega tipa; drugo bo nosilo ime Ning Yuan Dian Peng.

Projekt je vključen v kitajski nacionalni program razvoja zelenih in nizkoogljičnih tehnologij, cilj pa je vzpostaviti model ničelnoogljičnega obalnega ladijskega prometa, ki bi ga bilo mogoče širše replicirati.

