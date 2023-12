Ekskluzivna ponudba: odkrijte električno prihodnost z Audi Q4 e-tron!

Oglasno sporočilo

Električni modeli so za prihodnost znamke Audi ključni. Poleg okoljskih vidikov so električni avtomobili zelo pomembni tudi zato, ker omogočajo predstavitev najnaprednejših tehnologij. Znamka, kot je Audi, v svoje električne modele vgrajuje inovativne sisteme za pomoč pri vožnji, umetno inteligenco, povezljivost s spletom in tehnologije avtonomne vožnje. Celoten prehod na električna vozila za znamko Audi tako predstavlja celovito strategijo, ki združuje trajnost in hkrati tehnološke inovacije.

Novi povsem električni Audi Q4 e-tron je bil ravnokar celovito prenovljen, kar pomeni, da združuje najsodobnejšo tehnologijo, več serijske opreme, večjo polnilno zmogljivost in doseg do 532 kilometrov (WLTP), kar vam zagotavlja dovolj dosega za vse poslovne in družinske poti. Preverite posebno ponudbo znamke Audi. Foto: Porsche Inter Auto

Za vas so pri Porsche Inter Auto do konca meseca decembra 2023 pripravili posebno ponudbo. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si ga ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Pohitite in ujemite odlične prihranke do 31. decembra 2023 oziroma do preklica ponudbe.

Novi Audi Q4 45 e-tron Business (77 kWh) v posebni ponudbi. Zelo bogata oprema Business, doseg do 532 kilometrov (WLTP).

redna cena: 49.990 evrov*

akcijska cena z Audi BON: 48.990 evrov*

-4.500 evrov*: Eko sklad subvencija

44.490 evrov*: Strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada

PREVERITE PONUDBO: Audi Q4 e-tron akcija

Foto: Porsche Inter Auto

Naročite novi Q4 e-tron po vaših željah

Čakalna doba za Audi Q4 e-tron 45 Business je odvisna od konfiguracije modela (med štiri in šest mesecev) in se naroči povsem po željah stranke, možna je izbira dodatne opreme (druga barva, dodatna oprema, platišča ...). V akcijski ceni je že upoštevan Audi BON za financiranje in zavarovanje. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji. Ne najdete modela, ki ga iščete? Pokličite jih na številko 041 392 204 za dodatne želje.

Foto: Porsche Inter Auto Novi Audi Q4 45 e-tron

Že od 48.990 evrov*

Audi Q4 e-tron Business oprema:

19'' aluminijasta platišča,

komfortno vzmetenje,

parkirni senzorji zadaj,

sedeža spredaj, ogrevana,

el. odpiranje/zapiranje prtljažnika,

LED žarometi in LED zadnje luči,

MMI navigacija plus,

Audi virtualni kokpit.

Foto: Porsche Inter Auto Novi Audi Q4 45 e-tron Sportback

Že od 50.760 evrov*

Audi Q4 e-tron Sportback Business oprema:

19'' aluminijasta platišča,

komfortno vzmetenje,

parkirni senzorji zadaj,

sedeža spredaj, ogrevana,

el. odpiranje/zapiranje prtljažnika,

LED žarometi in LED zadnje luči,

MMI navigacija plus,

Audi virtualni kokpit.

Zakaj je novi Audi Q4 e-tron iz te ponudbe zares izjemna izbira, nam je zaupal Boštjan Tuš, vodja prodaje za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto. "Vsekakor je novi električni Audi Q4 e-tron zelo priljubljen model, zdaj, ko je na trg vstopil celovito prenovljen model, je še toliko bolj zaželjen zaradi vse bolj napredne tehnologije, več dosega, več opreme in zares najsodobnejše tehnologije v tem razredu. Tudi doseg je z 532 kilometri (WLTP) v tem razredu zares izjemen. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi BON in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravi Boštjan Tuš. Preverite izjemno ponudbo Audi! Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov Audi pri Porsche Inter Auto. Audi posebna ponudba

Audi Q4 e-tron – več serijske opreme

V serijsko opremo so zdaj vključeni Audi MMI navigacija plus, Audi povezava za navigacijo in infotainment ter popolnoma digitalna 10,25-palčna instrumentna plošča Audi virtualni kokpit. Prav tako so ogrevani sprednji sedeži postali standardna oprema. Impresivno izboljšana serijska oprema in nova napredna tehnologija vam zagotavljata večjo povezljivost in udobje ne glede na kraj in čas vašega potovanja.

Foto: Porsche Inter Auto

Audi Q4 e-tron – doseg do 532 kilometrov

Audi Q4 e-tron ponudbo sestavljajo tri pogonske različice. Novo optimizirana baterija zagotavlja 77 kWh neto energije, kar omogoča polnjenje od deset do 80 odstotkov v samo 28 minutah. Quattro modeli zdaj dosežejo največjo DC polnilno moč 175 kW, medtem ko modeli z zadnjim pogonom dosegajo največ 135 kW. To vam omogoča več časa za raziskovanje in uživanje v vožnji. Vsi modeli Q4 e-tron so opremljeni z novim, učinkovitejšim električnim motorjem, ki povečuje doseg in moč. Zdaj lahko Audi Q4 45 e-tron doseže do 532 kilometrov (Sportback različica do 562 kilometrov) dosega po standardu WLTP, kar vam daje več svobode na poti.

Električna vozila – ugodnosti za fizične osebe: možnost subvencije Eko sklad, ki trenutno znaša 4.500 evrov.* Ugodnosti za pravne osebe (podjetja): odbitek DDV pri nakupu,*

odbitek DDV pri servisiranju,*

boniteta za službena vozila/boniteta 0 evrov.* Preverite tudi: Električne polnilnice

Hišne polnilne postaje

Foto: Porsche Inter Auto

Audi Q4 e-tron – pametne rešitve

Audi Q4 e-tron je pravi multitalent, suveren spremljevalec za vsakodnevne vožnje in prosti čas, v vseh pogledih primeren kot pravi Audi. Z dolžino 4.590 milimetrov, širino 1.865 milimetrov in višino 1.613 milimetrov se Q4 e-tron po zunanjih merah uvršča v segment večjih kompaktnih SUV-jev. Vendar arhitektura modularne platforme za električna vozila MEB, na kateri temelji ta Audijev kompaktni električni SUV, omogoča povsem novo prostorsko razdelitev. Sprednji previs meri le 86 centimetrov, medosna razdalja pa kar 2,76 metra – še več kot pri srednjem segmentu SUV-jev. Zato je notranjost z dolžino 1,83 metra primerljiva z notranjostjo SUV-jev višjega razreda.

Audi Q4 e-tron, največje novosti:

večji kompaktni SUV,

modularna platforma MEB,

nova prostorska razporeditev,

dolga medosna razdalja,

tehnologija obogatene resničnosti,

1.490 litrov v prtljažniku.

Vas zanimajo Audi vozila? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center: 041 392 204 Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: 05 61 16 502

Katja Valantič, tel.: 05 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: 02 45 02 661

Nejc Vuk, tel. 02 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: 01 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: 01 53 03 502

Matej Vode, tel.: 01 53 03 664

Robert Plut, tel.: 01 53 03 665

Pogoji akcije Audi

*Slike so simbolne, vozilo na fotografijah lahko vsebuje dodatno opremo ob doplačilu - preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih! Akcija velja do razprodaje. *Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti 1.000 evrov z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d. o. o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d. o. o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d. d., Zavarovalnica Triglav d. d., Zavarovalnica Generali d. d.), pod pogoji akcije AUEBON_Q4_23. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi in se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si. Poraba za model Audi Q4 45 e-tron, kombinirana vožnja: 16.64 kWh/100 km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 0 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. *Preverite pogoje akcije in veljavnost pri prodajnih svetovalcih. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi in se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d. o .o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si

*Eko sklad subvencija za električna vozila: Porsche Inter Auto ne odgovarja za navedene in predstavljene informacije v tem članku, navedeni podatki so zgolj informativni in okvirni. Vse natančne in podrobnejše informacije dobite na spletni strani Eko sklada. * "Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo s strani Eko sklada na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v članku in oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Eko sklada. Prodajalec, družba PORSCHE INTER AUTO d. o. o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Eko sklada, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca, in to iz kateregakoli razloga." *Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP in ne na uradni homologaciji. Volkswagen si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne. Preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in tukaj.

*Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo s strani Eko sklada na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Eko sklada. Prodajalec, družba PORSCHE INTER AUTO d. o. o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Eko sklada, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca, in to iz kateregakoli razloga.

Naročnik oglasnega sporočila PORSCHE INTER AUTO D. O. O.