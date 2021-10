Družinski volkswagen, ki ima zdaj še Fordov znak #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford je razkril novo generacijo tournea connect, ki sloni na volkswagen caddyju in bo na evropska tla zapeljala spomladi prihodnje leto. Fordov multipraktik še vedno stavi na svojo vsestransko uporabnost, predvsem na prilagodljivo potniško kabino.

Ford s tourneom connect meri predvsem na večje družine in tiste, ki potrebujejo modularno potniško kabino zaradi svojega življenjskega sloga. Tudi zato želijo Američani z raznoliko paketno paleto privabiti kar se da različen profil kupcev. Tourneo connect bo namreč na voljo v terenski preobleki active, osnovni trend, vsakodnevno uporabni titanium in športni sport, prav tako bodo na voljo dve dolžini in možnost sedmih sedežev.

Podobnosti s caddyjem jim ni uspelo povsem skriti

Tourneo connect sloni na arhitekturi MQV, zato si s caddyjem deli tudi precej sestavnih elementov. S profila sta praktično enaka, razen Foto: Ford koles. Pri Fordu so spremenili podobo sprednjega dela z novim pokrovom motorja, večjo masko hladilnika in drugačnimi žarometi LED. Manj sprememb je spet zadaj, kjer si s caddyjem delita pokončno postavljene žaromete.

Ker smo prej že omenili različne pakete, je prav, da omenimo še razlike med njimi. Najbolj priljubljen titanium prinaša nekoliko bolj konservativen videz s 16-palčnimi platišči, paket sport prinaša nekaj črnih dodatkov, 17-palčna platišča in črne črte na pokrovu motorja. Acitve ima dodatne plastične zaščite na blatnikih, zaščito odbijača in drugačna 17-palčna platišča. Osnovni paket trend deluje najbolj osnovno, njegova posebnost pa je črna maska hladilnika v klavirski plastiki.

Prilagodljivost na sto in en način

V notranjosti se podobnost s caddyjem nadaljuje. Armaturna plošča z merilniki in postavitvijo osrednjega zaslona je enaka, pri Fordu so v osnovni paket opreme vgradili 8,25-palčni zaslon na dotik, pri bolje opremljenih paketih pa bo na voljo desetpalčni zaslon. Na seznamu opcijske opreme so tudi 10,25-palčni digitalni merilniki.

Prtljažni prostor ponuja 2,6 kubičnega metra prostornine oziroma 3,1 kubičnega metra, če govorimo o podaljšani izvedenki. Prav tako se lahko v ravno dno položi sovoznikov sedež za prevoz do tri metre dolgih predmetov.

Motorno paleto sestavljata 1,5-litrski ecoboost s 84 kilovati ter dvolitrski dizelski ecoblue z 82 in 90 kilovati (gre za preimenovano motorno paleto iz caddyja, v osnovi gre za motorja TSI in TDI). Prvič je tourneo custom na voljo s štirikolesnim pogonom, na seznamu opcij je tudi samodejni menjalnik.

Foto: Ford Foto: Ford