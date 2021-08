Družinske težave: umorjena direktorica dirkališča Spa-Francorchamps

Nathalie Maillet, izvršno predsednico svetovno znanega belgijskega dirkališča Spa-Francorchamps, so našli mrtvo na njenem domu blizu meje z Luksemburgom. Policija je že začela preiskavo in ne izključuje možnosti, da je bila Mailletova umorjena.

Nathalie Maillet bi se morala v nedeljo zjutraj udeležiti zaključka belgijskega relija Ypres, a ker svoje odsotnosti ni nikomur sporočila in se ob tem ni oglašala na mobilni telefon, so odšli na njen dom. Tam so jo našli mrtvo, ob njej pa še trupli neznane ženske in moškega, ki naj bi bil po zdajšnjih informacijah njen mož.

Sumijo, da jo je umoril njen mož

Po podatkih belgijske policije sumijo, da je imela Mailletova romantično razmerje z drugo žensko. Obe naj bi umoril njen mož, nato pa sodil še sebi. "Trupla dveh žensk in moškega so policisti našli v hiši v mestu Gouvy, vsa trupla so imela strelne rane. Glede na prve zbrane informacije je moški namenoma umoril ženski in potem storil samomor," je o tragediji povedala županja Véronique Léonard.

Mailletova je bila za izvršno predsednico dirkališča Spa-Francorchamps potrjena leta 2016 in je imela ključno vlogo pri ohranitvi dirke formule 1 v Belgiji.