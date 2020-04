Ferrarijev policijski posebnež: postal je legenda Rima #foto

V šestdesetih letih se je italijanska policija srečevala s pogosto težavo - njihove alfe romeo 1900 ali giulie so bile prepočasne, da bi lahko sledile športnim avtomobilom, v katerih so pred njimi bežali nepridipravi. Policija je zato za pomoč prosila Enza Ferrarija in nastalo je edinstveno sožitje policije in proizvajalca športnih avtomobilov.

Takratni vodja policijske postaje v Rimu Armando Spatafora, eden najuspešnejših in najslavnejših policistov tistega časa, je za pomoč prosil Enza Ferrarija. Prepričal ga je, da so za policijsko postajo v Rimu izdelali dva modela 250 GTE. Ferrari je priskočil na pomoč in leta 1962 dostavil dva športna policijska avtomobila. Rodilo se je še nikoli videno partnerstvo med proizvajalcem športnih avtomobilov in policisti.

250 GTE je s trilitrskim dvanajstvaljnikom zlahka presegel hitrost 250 kilometrov na uro. Foto: Girardo Eden je bil uničen, drugega bodo prodali za velike denarce

Spatafora se je s še tremi policijskimi kolegi udeležil treninga varne vožnje pri visokih hitrostih, ki je potekal v Maranellu. Po koncu so jim v Ferrariju predali dva črno obarvana modela 250 GTE. To pomeni, da je bil pod pokrovom motorja vgrajen trilitrski dvanajstvaljnik s 177 kilovati, ki je ta za policijo prilagojen avtomobil zlahka pognal do hitrosti 250 kilometrov na uro.

Rjava usnjena notranjost je bila kar prelepa za vsakodnevno uporabo, na vrata so pri Ferrariju namestili nalepko Squadra Mobile, kar v prevodu pomeni mobilna enota, ter avtomobil opremili z opozorilnimi lučmi, sireno in radiem.

Usnjena notranjost je čudovita, pri Ferrariju so model opremili še z dodatnimi elementi, ki jih policist potrebuje za nemoteno delo. Foto: Girardo

Legendarni policist je postal legenda Rima

Foto: Girardo Prvega policijskega ferrarija so le nekaj tednov po prevzemu popolnoma uničili, zato je v uporabi ostal le eden. Vozil ga je Spatafora in naslednjih šest let z njim preganjal kriminalce v Rimu. Dvojec je postal tako legendaren, da je v kriminalnem podzemlju Rima veljalo za prestiž, če si Spataforo in njegovega ferrarija premagal v policijskem lovu.

Celotno kariero so za 250 GTE skrbeli pri Ferrariju. V Maranellu so ga servisirali in vzdrževali njegovo kondicijo vse do leta 1968. Takrat so avto upokojili in leta 1972 prodali na dražbi. Zbiratelj ga je kupil in v nespremenjeni obliko obdržal naslednja štiri desetletja. V tem času se je z njim udeležil številnih dogodkov po vsej Evropi. Armando Spatafora se je z njim slavnostno ponovno združil na sloviti dirki Coppa delle Dolomiti, na kateri je osvojil drugo mesto.

Leta 2000 so 250 GTE posodili muzeju policijskih vozil v Rimu, gre pa za edini avto v zasebni lasti v Italiji, ki se lahko zakonito vozi po cesti v barvah policije, z delujočo sireno in modro lučjo. Leta 2015 je ta poseben ferrari našel novega lastnika, zdaj pa se je spet pojavil v oglasniku. Cena je skrivnost, a ta poseben primerek italijanske zgodovine zagotovo ne bo poceni.

Foto: Girardo

Foto: Girardo