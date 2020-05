Dostop do nesreče: zmrazilo vas bo ob težavah reševalcev #video

Do prometne nesreče je prišlo v sredo na avtocesti med Uncem in Logatcem. Oseba v zveriženem avtomobilu je sicer preživela, kar pa je bila tudi sreča v nesreči. Zgornji video prikazuje, da so imele reševalne službe kar precej težav z dostopom do mesta nesreče. Na več mestih reševalni pas ni bil dovolj pretočen, da bi lahko mimo peljali gasilski tovornjaki.

»Na pravilno razvrščanje je treba paziti že ob upočasnjevanju kolone, ko hitrost na primer pade pod 60 kilometrov na uro. Vozila na levem pasu se morajo premaknit skrajno levo, vsa ostala vozila pa skrajno desno. Na sredini mora ostati dovolj prostora za reševalna vozila,« svetujejo pri Zavodu Reševalni pas.