Dolenjski trgovec, ki ponuja ugodna in preverjena rabljena vozila

Kupci avtomobilov se že nekaj časa soočajo s premajhno ponudbo novih vozil na trgu, zato so vedno bolj iskana rabljena vozila, ki so kupcem dostopnejša in so hitreje dobavljiva. Rabljeni avtomobili so zelo dobra izbira še posebej, če poiščemo zanesljivega trgovca rabljenih vozil z jamstvom, kar pomeni, da trgovec vsa vozila pred prodajo tudi temeljito pregleda.

Nov ali rabljen? Glavno je, da je zanesljiv in preverjen.

Vsak kupec si sestavi edinstven nabor lastnosti, ki naj bi jih imel njegov novi avto. Nekateri dajejo prednost udobju, varčnosti, odzivnosti, drugi prisegajo na moč, varnost, užitek v vožnji, nekateri so zvesti le eni znamki avtomobilov, spet drugi izbirajo predvsem po modelu.

Pred nakupom novega ali rabljenega jeklenega konjička moramo oceniti, kakšne so naše finančne zmožnosti, upoštevati moramo varnostne ocene avtomobilov, vozne lastnosti, velikost prtljažnika in predvsem za kakšne vožnje ga bomo uporabljali. Ali bodo to predvsem kratke mestne vožnje za prevoz na delo in po opravkih, ali pa ga bomo uporabljali za dolge družinske izlete in potovanja? Ko poiščemo pravega sopotnika za naše vožnje, se dogovorimo za testno vožnjo in se prepričajmo, ali smo našli tisto, kar smo iskali.

Ob iskanju vam je lahko v izjemno pomoč dobro usposobljen prodajalec, ki ima na voljo široko ponudbo novih in rabljenih vozil. In prav vse to najdete v podjetju Avto Slak!

Kupujete nov ali rabljen avto, iščete zanesljiv, sodoben servis, ima vaš avto nekaj bušk, ki potrebujejo pozornost kleparja, morda pa le potrebujete nove pnevmatike? S 35-letno tradicijo in izkušnjami je družinsko podjetje Avto Slak pravi naslov za vse, ki iščete celostno storitev za vse avtomobilske potrebe. ✔️ PREVERI RABLJENA VOZILA PODJETJA AVTO SLAK

Izognite se pastem pri nakupu rabljenega avtomobila

Ko kupujemo rabljeno vozilo se kupci soočamo s še večjimi dilemami in strahovi kot kupci novih avtomobilov. Pasti, ki jih lahko predstavlja rabljeno vozilo pa se neizbežno odrazijo v naši izpraznjeni denarnici. Večinoma prodajalci vozilo prodajo v dobri veri, da bo kupcu služilo prav tako dobro kot je služilo njim, vendar obraba in različni stili vožnje lahko privedejo do nepričakovanih okvar.

Pri rabljenih vozilih preverimo število prevoženih kilometrov, število preteklih voznikov, ohranjenost notranjosti in zunanjosti, ne pozabimo pa pregledati tudi servisno knjižico. Če avtomobil kupujemo pri preverjenem trgovcu, nam je marsikatera skrb prihranjena, tako da se lahko zelo hitro prepustimo novim dogodivščinam z našim novim vozilom.

Kako torej kupiti rabljen avto brez skrbi, da nas v kratkem doletijo stroški zaradi okvar? Odgovor najdemo v podjetju Avto Slak. Skromni začetki v domači delavnici so v 35 letih trdega dela in rasti Antona Slaka pripeljali do družinskega podjetja, ki Dolenjski in širše zagotavlja dostop do najbolj kakovostnih storitev.

Trgovec, ki ponuja enako kritje za rabljena in nova vozila

Avto Slak je edini trgovec z rabljenimi vozili v Sloveniji, ki kupcem rabljenih vozil zagotavljajo jamstvo z enakim kritjem kot za nova vozila. Vaš nakup rabljenega vozila bo povsem brez skrbi pred nepredvidenimi stroški. Vsa vozila pred prodajo in izdajo natančno pregledajo, vzdržujejo pa tudi veliko in raznovrstno zalogo tako novih kot rabljenih vozil.

Med rabljenimi vozili v Avto Slak izbirajte med VW, Seat, Škoda in preostalimi priznanimi znamkami, ki prepričajo še tako zahtevne voznike.

Avto Slak za brezskrben nakup rabljenega vozila

Na obeh lahko dostopnih lokacijah v Trebnjem in Novem Mestu vam podjetje Avto Slak zagotavlja najsodobnejšo in najbolj kakovostno opremo, visoko usposobljen kader ter veliko in pestro izbiro rabljenih in novih vozil.

Z edinstvenim jamstvom za enako kritje kot pri nakupu novega vozila, pa je to podjetje zagotovo edina izbira za nakup rabljenega vozila brez skrbi. Za vaše zadovoljstvo bo odlično poskrbljeno, zato preverite njihovo ponudbo in se odločite za najboljšo in najvarnejšo izbiro.

Avtohiša s celostno ponudbo za vse voznike

Za varno, udobno in varčno vožnjo morajo biti naša vozila tudi redno servisirana. Avto Slak na obeh lokacijah, tako v Trebnjem kot v Novem mestu, zagotavlja najkakovostnejši servis, kleparska in ličarska popravila ter avtooptiko, vse v urejenih in sodobnih prostorih. So pooblaščeni servis za VW, Seat, Škodo in Audi ter zagotavljajo garancijo na vgrajene nadomestne dele in na opravljeno delo.

Ker nesreča nikoli ne počiva, vam ne ponujajo samo kakovostnega kleparskega in ličarskega popravila, ampak vam pomagajo tudi pri postopku uveljavljanja povračila škode. Brez predhodnega naročanja preprosto prijavite škodo na vozilu in opravite cenitev – ne glede na znamko vozila in brez obiska zavarovalnice. Ponujajo tudi prodajo, premontažo in hrambo pnevmatik, pri njih pa dobimo pnevmatike vseh dimenzij najkakovostnejših proizvajalcev. Nenazadnje pa poskrbijo tudi za vsa avtoelektričarska popravila, diagnostiko ter montažo dodatne opreme.

Vsem, ki si želijo, da vzdrževanje avtomobila ne ovira njihovega dnevnega ritma, ponujajo možnost uporabe nadomestnega vozila. Ponujajo tudi možnost prevzema in predaje vašega vozila na dom – udobna storitev, s katero vaše vozilo odpeljejo na servis in vam ga vrnejo, ko je delo opravljeno.