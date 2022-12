Dokončno slovo: korejski avtomobil dobil naslednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia je model stinger predstavila pred petimi leti. Za znamko je bil pomemben globalni model, s katerim so želeli ponuditi svoj najboljši model. Ta je bil predvsem v različici z bencinskim šestvaljnikom prostoren in odličen za cestna potepanja, kar smo tudi potrdili na istrskih cestah.

Toda prodajno stinger ni bil uspešnica in že več mesecev se je napovedovalo njegovo slovo z avtomobilskega trga. Posredni naslednik stingerja bo električna kia EV6 v različici GT, ki ima 430 kilovatov sistemske moči in pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro (ko je baterija dovolj napolnjena) v 3,5 sekunde.

Nasledil ga bo električni športnik

EV6 GT je nastal na korejski električni platformi E-GMP, ponaša se z 800-voltno tehnologijo, baterija pa ima kapaciteto dobrih 77 kilovatnih ur. Po standardu WLTP znaša doseg do 424 kilometrov.

Redna cena za EV6 v Sloveniji znaša od 60 tisočakov naprej. Cene za različico GT niso znane; najdražji EV6 v različici GT Line in s štirikolesnim pogonom trenutno stane slabih 75 tisočakov.

Foto: Kia

Foto: Kia