Dobrodelni mini spektakel v Škofji Loki: voznik relija za Matica Žontarja #video

O Maticu Žontarju iz Škofje Loke smo pred tedni že pisali. To je osemletni fant, ki ima zelo redko genetsko bolezen – Duchennovo mišično distrofijo. Ta povzroča nezaustavljivo odmiranje in propadanje mišic v celotnem telesu ter začne okrog osmega leta hitro napredovati in vodi v popolno paralizo. Edina rešitev je genska terapija v ZDA, ki pa stane 3,2 milijona evrov.

Foto: osebni arhiv

Samoiniciativno se je z Žontarjevimi in Zavodom Viljem Julijan, ki je do zdaj zanje zbralo že velik del potrebnih sredstev, priključil tudi dolgoletni voznik relija Boštjan Logar. Nekdanji državni prvak, ki je lani nastopil na enem reliju za slovensko državno prvenstvo in se uvrstil na zmagovalne stopničke, bo v Škofji Loki v nedeljo, 2. marca, organiziral dobrodelne sovozniške vožnje.

Ves izkupiček od sredstev za atraktivno in nedvomno adrenalinsko izkušnjo bo namenjen zbiranju sredstev za mladega Matica.

Cena za sovozniško vožnjo bo od 200 evrov (zgornja meja zaradi dobrodelnosti ni omejena), prijave pa že zbirajo prek namenskega elektronskega naslova (matic.sovoznik@gmail.com).

Škofja Loka je nekoč že gostila reli Loka, ki je bil leta 1977 tudi prvi slovenski reli v koledarju državnega prvenstva takratne Jugoslavije.

Vožnje z atraktivnim reli dirkalnikom

"Veliko denarja je že zbranega, veliko pa ga tudi še manjka. Ker sem po duši voznik relija, sem se pomoči lotil v slogu, po katerem sem znan. Na parkirišču pred stavbo Avto Krka v Škofji Loki bomo pripravili atraktivno progo, kar pomeni drsenje, vožnjo skozi šikane in tudi manjši skok. Kdor bo sedel zraven, ga zagotovo čaka nepozabna vožnja," je pred dogodkom povedal Logar.

Iz Italije bo za namen dobrodelnih sovozniških voženj pripeljal dirkalnik škoda fabia rally2 s štirikolesnim pogonom.

Izmed vseh prijavljenih bodo izžrebali 25 "sovoznikov", v primeru velikega zanimanja pa bo Logar k sodelovanju povabili še katerega drugega uspešnega voznika relija.

"Torej vsi, ki ste kdaj sanjali, da bi sedli na sovozniški sedež v vrhunskem dirkalniku, imate sedaj idealno priložnost, da se prijavite na naslov matic.sovoznik@gmail.com in s tem pomagate uresničiti veliko željo Matica in njegove družine," spodbuja eden najbolj atraktivnih dirkačev v Sloveniji.