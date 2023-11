Do zdaj mobilni telefoni, kmalu tudi prvi avtomobil #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski homologacijski državni organi so razkrili prve fotografije električnega avtomobila družbe Xiaomi, ki smo jo do zdaj poznali predvsem iz sveta telefonov, mobilnih naprav in ostale zabavne tehnologije.

Električna limuzina z imenom SU7 je eden prvih primerov podjetij s področja telekomunikacij in zabavne tehnologije, ki prek električnih vozil vstopa na avtomobilski trg. Xiaomi ima visoke ambicije - SU7 je tekmec avtomobiloma kot sta tesla model 3 in BMW i4.

Izdelovala ga bo družba BAIC, gre pa za skoraj pet metrov dolg avtomobil (4,99 metra). Širok je 1,9 metra in visok 1,44 metra, medosna razdalja pa znaša natanko tri metre. V najtežji različici bo imel SU7 maso 2,2 tone.

Za zdaj so izdelali prve prototipe, s serijsko proizvodnjo pa začnejo v prvi polovici prihodnjega leta.

Foto: Xiaomi

Foto: Xiaomi

Na voljo bosta dva pogona in sicer po pričakovanju osnovni z motorjem zadaj in nato še različica z dvojnim elektromotorjem. Osnovni bo imel moč 295 “konjev”, močnejši pa več kot 660 “konjev”.

Dobavitelj osnovne baterije bo BYD, v tem primeru bo šlo za baterijo tipa LFP, večjo pa bodo dobili pri proizvajalcu CATL. Kapacitete baterij za zdaj še niso znane, enako ne niti pričakovani dosegi.

V načrtu štirje modeli, leta 2025 sledi tudi SUV

Za Samsungom in Applom je Xiaomi tretji največji proizvajalec mobilnih telefonov. V razvoj lastnih električnih vozil so za naslednje desetletje napovedali investicijo 10 milijard kitajskih juanov, to je 1,27 milijarde evrov.

V raziskovalno-razvojnem oddelku so do zdaj zaposlili več kot 2.300 ljudi. Leta 2025 naj bi po limuzini SU7 na trg poslali še električni športni terenec, skupno pa za zdaj načrtujejo štiri različne modele. Lani so v Pekingu začeli graditi tudi lastno tovarno za proizvodnjo vozil.

Njihov kitajski tekmec Huawei se je pri razvoju avtomobila raje povezal s proizvajalcem vozil Seres - skupna znamka se imenuje Aito.