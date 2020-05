Do 12 tisoč evrov pomoči: to je načrt prodaje avtov v Franciji

Francoski predsednik Emmanuel Macron Foto: Reuters Avtomobilska industrija je v Franciji eden od stebrov gospodarstva, zato je tudi prodajna kriza ob epidemiji koronavirusne bolezni 19 ena ključnih nalog njihovega predsednika Emmanuela Macrona. Napovedal je sveženj ukrepov v višini osem milijard evrov.

Francijo želi povzdigniti do statusa vodilnega proizvajalca do okolja prijaznih vozil. Trem osrednjim znamkam - Renaultu, Peugeotu in Citroenu - je predal ambiciozen cilj. V petih letih naj bi skupno proizvodnjo električnih in hibridnih vozil povečali na milijon avtomobilov letno.

Subvencije za prenovo voznega parka in prehod na elektrificirane pogone

Francija bo po obljubah Macrona subvencijo za električne avtomobile povečala s šest na sedem tisoč evrov. Ponudba velja za zasebne kupce. Za priključne hibride bo na voljo subvencija dva tisoč evrov. Pogoj je, da ima tak avtomobil vsaj 50 kilometrov električnega dosega in da ne stane več kot 50 tisoč evrov. Vse subvencije veljajo za prvih 200 tisoč prodanih vozil.

Prav tako bodo na voljo subvencije za tiste, ki se bodo odločili za zamenjavo starejšega avtomobila. Kdor bi se mu odpovedal in ga zamenjal z električnim vozilom, bi skupno od 1. junija prejel 12 tisoč evrov.