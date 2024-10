Dizelski službeni avtomobili: letno zanje več deset milijard subvencij

Pet največjih držav Evropske unije uporabo službenih avtomobilov z dizelskimi motorji letno subvencionira s kar 42 milijardami evrov, je pokazala študija organizacije Transport & Environment (T&E). Ti predlagajo preusmeritev dela sredstev k subvencijam za električno gnane službene avtomobile, ki predstavljajo okrog 60 odstotkov trga novih avtomobilov v Evropi.

Kdo najbolj subvencionira dizelsko gnane službene avtomobile?

Največ subvencij za dizelsko gnane službene avtomobile namenijo Italijani, in sicer 16 milijard evrov letno. Sledijo Nemci s 13,7 milijarde evrov, Francija in Poljska pa po 6,4 oziroma 6,1 milijarde evrov. Med omenjenimi štirimi državami so okrog 15 milijard evrov namenili za subvencioniranje službenih športnih terencev.

Delež električnih avtomobilov na evropskem trgu novih avtomobilov je letos upadel za pol odstotne točke. Lani je v prvih devetih mesecih znašal 15,2 odstotka, letos pa 14,7 odstotka. Prodaja je padla za 5,8 odstotka, a padel je tudi celoten avtomobilski trg.

Cena je ključna razlika med dizelskim in električnim motorjem

Pri T&E poudarjajo, da je prav cena eden ključnih dejavnikov, da več službenih avtomobilov ne poganjajo električni motorji, in pri tem s prstom kažejo na omenjene subvencije za dizelske motorje. Pri električnih vozilih so pogoji za nakup med evropskimi državami različne. Odprava bonitete in pravica do odbitnega DDV so prednosti, ki so k nakupu električnih vozil v zadnjih letih prepričale tudi slovenska podjetja.