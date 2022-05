Dirkalnik F1 le posodili, ta tovor pa se iz Gorenjske v Francijo ne vrača

Družba ASP Lesce se z Renaultovim avtomobilskim poslom ukvarja od leta 1990, obrtno delavnico pa so imeli že davnega leta 1935. V zadnjih letih jih poznamo predvsem kot zastopnika za Renaultov športni program. Tako so začeli že pred desetimi leti uradno prodajati serijska športna vozila Renaultovega programa RS, lani pa so postali tudi uradni zastopnik za Renaultov tekmovalni program za področje Adriatik, enako pa letos tudi za znamko Alpine. Ta se je letos uradno pridružila slovenskemu trgu s športnikom A110, za zdaj edini prodajni salon pa je prav v Lescah.

Ob odhodu pošiljke petih dirkalnih cliov iz Dieppa proti Sloveniji Foto: Renault

V Lescah so od lani za področje Adriatik zastopnik tudi za Renaultov tekmovalni program. Foto: ASP Lesce

Tja je včeraj prispel tovornjak z zanimivim tovorom. Poleg Alpininega dirkalnika formule ena, v praksi gre za lanski model formule Alonsa in Ocona z letošnjim dizajnom - formula je tehnično povsem prava in ni replika, v njej pa manjka le pogonski motor -, je izstopalo predvsem pet pokalnih Renaultovih cliov za krožnohitrostne dirke.

Soastnik družinskega podjetja Miha Primožič je tudi sam dirkač na krožnohitrostnih dirkah v slovenskem državnem prvenstvu in FIA centralnoevropski coni (CEZ). Pet novih pokalnih cliov je naročil neposredno v tovarni v Dieppu. Avtomobili so namenjeni različnim kupcem tako doma kot v tujini, vsaj dva clia bosta po njegovih besedah ostala na slovenskem asfaltu.

Že lani v Slovenijo trije dirkalni renaulti

Prek Primožiča so sicer že lani v Slovenijo pripeljali več različnih tekmovalnih cliov. To sta bila clia rally5 za moštvi Lema Racing (avtomobil so prodali v Italijo) in Avtosport Jazon, ki smo ju videli na domačih relijih in gorskohitrostnih dirkah. Prav tako je v Slovenijo prispel pokalni clio, ki ga ima novoustanovljeno moštvo uspešnega dirkača Boštjana Avblja.

Ob tem je Primožič lani pripeljal še tri dirkalnike za kupce iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

Od letos v Sloveniji uradno tudi znamka Alpine Foto: Gregor Pavšič