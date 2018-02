Desetletja zapuščen salon, v njem še novi avti #video

V mestu Mosta na Malti je zapuščen prodajni salon znamke Subaru, v katerem že več deset let samevajo praktično novi avtomobili z izjemno malim številom prevoženih kilometrov.

Posel je uničila nova konkurenca

V tem prodajnem salonu so do konca devetdesetih let prejšnjega stoletja edini na Malti prodajali Subarujeve avtomobile. Nato so dobili tekmeca, ki je imel bolj moderno zasnovo salona in se je znal bolje prilagoditi željam kupcev. Sčasoma je posel prvotnemu Subarujevemu prodajalcu propadel. Svoj salon je preprosto zaprl in ga zapustil, v njem pa je še do danes ostala takratna zaloga avtomobilov.

Med temi najbolj izstopa beli subaru XT turbo, ki je star vsaj 30 let. Za svoje obdobje je imel zelo futuristično obliko, zametke digitalne notranjosti in zračno podvozje.