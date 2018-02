Deset najdražjih: To je svet megalomanskih številk #foto

Cene novih superšportnih avtomobilov se zaključijo pri približno 4 milijonih evrih. No, pri najvrednejših starodobnikih pa se številke tam šele pričnejo. Na seznamu najdražjih avtomobilov na svetu je kar sedem ferarrijev, preostala tri mesta pa si razdelijo mercedes-benz, jaguar in alfa-romeo.

4,8 milijone dolarjev bi morali odšteti za švedski stroj Koenigsegg CCXR Trevita, toda s to nakupno ceno se ne uvrsti niti med sto najdražjih avtomobilov, ki so jih prodali na dražbah. Če mislite, da bi z dobitno kombinacijo lota lahko vstopili v svet najdražjih avtomobilov na svetu, poglejte spodnji seznam desetih najdražjih avtomobilov, ki so jih prodali na dražbah po svetu in premislite še enkrat. Navedene cene so v dolarjih, ker so veliko večino teh avtomobilov prodali čez lužo.

1. Ferrari 250 GTO - 38.115.000 dolarjev

Najdražji avtomobil, ki so ga do danes prodali na katerikoli dražbi na svetu je kar nekoliko presenetljivo ferrari 250 GTO. Do danes si še noben avtomobil ni prislužil takšnega spoštovanja in ga ne obdaja takšen skrivnostni naboj. Gre za enega najboljših avtomobilskih presežkov v svoji dobi. Poganja ga trilitrski dvanajstvaljnik, ki je do popolnosti uravnotežen s karoserijo. Italijani so izdelali le 39 avtomobilov, za volanom najdražjega na svetu pa je sedel dirkač Jo Schlesser.

2. Ferrari 335 Sport Scaglietti – 35.700.000 dolarjev

Na začetku leta je svet pretresel 335 Sport Scaglietti iz leta 1957. Postal je najdražji dirkalni avtomobil na svetu. Preden so ga prodali na dražbi je bil štirideset let v rokah zasebnega zbiralca, izjemno zanimanje zanj pa je vladalo predvsem zaradi voznikov, ki so sedeli za volanom. Peter Collins in Maurice Trintignant sta z njim dirkala na 12 urah Sebringa leta 1957, za njima je za volan sedel Wolfgang von Trips na dirki Mille Miglia.

3. Mercedes-benz W196 – 29.600.000 dolarjev

V tem neverjetnem dirkalniku je sedel sloviti Juan Manuel Fangio, ki je leta 1954 z njim zmagal na veliki nagradi Nemčije in Italije. Leta 2013 je postal najdražji avtomobil na svetu in je edini avtomobil s trikrako zvezdo, ki se je zavihtel na seznam.

4. Ferrari 290 MM – 28.050.000 dolarjev

Še en Ferrari, ki je pisal dirkalno zgodovino in še en Ferrari, ki je med najdražjimi avtomobili na svetu. Dotičen primerek so izdelali za dirko Mille Miglia leta 1956, za volanom pa je sedel Juan Manuel Fangio. Že njegovo ime bistveno pripomore k zaželjenosti avtomobila, če pa v enačbo dodamo še njegovo redkost (izdelali so jih 290) in dirkalno preteklost pa si je mesto med najdražjimi zagotovo zaslužil.

5. Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider – 27.500.000 dolarjev

Pri North American Racing Team (NART) so s ferrariji dvigovali priljubljenost znamke v v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Obenem so pri tovarni naročili poseben cestni avtomobil. Izdelali so le 10 spiderjev, za volanom petega najdražjega avtomobila na svetu je sedel Steve McQueen v filmu The Thomas Crown Affair.

6. Ferrari 275 GTB/C Speciale – 26.400.000 dolarjev

Vsak Ferrari iz serije 275 je naravnost čudovit, toda, če je tako kot 275 GTB/C speciale izdelan za dirkanje je njegova vrednost še nekoliko večja. S pomočjo aluminijaste karoserije je bil nekoliko lažji, dodatnih 70 ‘’konjev’’ iz trilitrskega dvanajstvaljnika pa le še dviguje njegovo ceno. Nekoliko nenavadno – s tem primerkom niso nikoli dirkali, kar je še dvignilo njegovo ceno leta 2014.

7. Jaguar D-Type – 21.780.000 dolarjev

Sedmi najdražji avtomobil na svetu je med leti 1955 in 1957 kar trikrat zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. Leta 1956 je z njim zmagala škotska ekipa Ecurie Ecosse. Kasneje je pristal v zasebni zbirki, zaradi njegove zgodovine pa ni presenečenje, da so se zanj zagrebli številni kupci.

8. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 19.800.000 dolarjev

Ta čudovit primerek rokodelstva je eden izmed dvanajstih izdelanih primerkov, ki so prekinili Ferrarijevo dominanco med dvanajst najdražjimi avtomobili na svetu. Zunanjo obliko so izdelali karoseristi Touring iz Italije, avtomobil pa sloni na legendarnemu modelu 8C 2.9.

9. Ferrari 250 GT SWB California Spider – 18.500.000 dolarjev

Mističen naboj spremlja 250 GT SWB california spider, saj so ga rešili iz francoskega skladišča, kjer je sameval več desetletij. Robert Baillon ga je želel razstaviti v svojem muzeju, toda šele po njegovi smrti so ga zaprašenega našli v njegovem osebnem skladišču. Še zdaj je v originalnem in povsem delujočem stanju. Na dražbi so ga prodali leta 2015.

10. Ferrari 375-Plus Spider Competizione – 18.400.000 dolarjev

Kot ste verjetno že opazili velika večina najdražjih vozil pripada Ferrariju. Od tega je večji delež nekdanjih dirkalnikov. 375-Plus tukaj ni izjema. Italijani so ga izdelali leta 1954 za dirko Mille Miglia, zato so se zanj kupci na dražbi leta 2014 skoraj stepli.