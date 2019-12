Dan z Darsovimi cestninskimi nadzorniki

Dobrih 11 let mineva od uvedbe vinjetnega načina cestninjenja v Sloveniji, slovenski vozniki pa smo se na male nalepke različnih barv (glede na leto veljavnosti) hitro navadili. A kršiteljev, ki se skušajo po avtocestah in hitrih cestah peljati brez vinjete, je še vseeno veliko, z njimi imajo zato veliko dela tudi Darsovi cestninski nadzorniki. Njihova pisarna je avtocesta, kjer se dnevno menjavajo nepregledne množice avtomobilov in tovornih vozil.

Preživeli smo dan v družbi cestninskih nadzornikov ter se na lastne oči prepričali, da njihovo delo še zdaleč ni lahko.

Slovenske avtoceste imajo vsako leto v povprečju pet odstotkov več uporabnikov. Zato je izredno pomemben učinkovit nadzor plačevanja cestnine, ki se izvaja na več nivojih. K prometni varnosti na avtocestah pomembno prispevajo tudi cestninski nadzorniki, njihove pristojnosti pa so se v zadnjih letih razširile. Njihova primarna naloga je izvajanje nadzora po Zakonu o cestninjenju. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa imajo pooblastila, za nadzor nad omejitvami in prepovedmi prometa, pri tem pa lahko dajejo posebne svetlobne in zvočne znake za odkritje in prijetje storilca prekrška.

"Primarno delo je ustavljanje osebnih in tovornih vozil po avtocestah in hitrih cestah ter preverjanje, ali je cestnina plačana v skladu z zakonom. Imajo tudi določena pooblastila po Zakonu o pravilih cestnega prometa. Tu velja omeniti nadzor nad omejitvijo prometa, ko velja odredba o omejitvi prometa zaradi specifičnih razmer. Po Zakonu o cestah imajo cestninski nadzorniki tudi pristojnost izvajanja nadzora na počivališčih glede parkiranih vozil in za odvoz poškodovanih, pokvarjenih vozil nad tri tone in pol," uvodoma pove Dean Polc, vodja službe za cestninski nadzor.

360-stopinjski pogled

Cestninski nadzorniki svoje delo opravljajo po vnaprej določenih mesečnih in tedenskih načrtih, ki jih – če je treba – tudi dnevno prilagajajo spremenjeni prometni situaciji. "Taktiko in metodiko dela cestninski nadzor prilagaja različnim dejavnikom, ki vplivajo na odkrivanje storilcev prekrška. Prej smo imeli cestninske postaje in če se zapornica ni dvignila, si takoj vedel, da gre za neko kršitev. Zdaj že uporabljamo različne sistemske algoritme, ki opozarjajo na neskladnosti. Na podlagi teh algoritmov lahko cestninski nadzorniki že v svojem vozilu ugotavljajo določeno kršitev. Skratka, cestninski nadzornik ima na terenu 360-stopinjski pogled. Dejansko lahko vidi vse. Lahko sedi v Kopru in vidi kršitve v Mariboru. Cestninski nadzorniki med sabo seveda sodelujejo," razloži Dean Polc.

Strategija njihovega dela je tesno povezana s prometnimi tokovi, še posebej pa s turistično sezono. "Plačilo cestnine zagotavlja, da se vzdržujejo obstoječe avtoceste, ki se ne vzdržujejo iz proračunskega denarja. Želimo, da vsak, ki uporablja neko storitev, to tudi plača, kar je nekako logično. Vse je povezano," še doda.

24 ur na dan

Njihovo delo poteka 24 ur na dan, vse dni v letu in ne glede na vremenske razmere. Zato je tudi izrednega pomena, da so na svoje delo dobro pripravljeni in o njem poučeni. S tem namenom pripravljajo za zaposlene številna izobraževanja ter usposabljanja.

"Delo cestninskih nadzornikov je precej nevarno. Hitrosti na avtocestah in hitrih cestah so precej velike, zato morajo biti pri svojem delu izredno zbrani, spočiti in ustrezno opremljeni. Pri delu je treba biti pozoren predvsem pri ustavljanju vozil in kadar med samo vožnjo izločajo vozila iz prometa s pomočjo modre svetilke in odredbe, izpisane na svetlobni tabli. Glede na vsa pooblastila, ki jih imajo cestninski nadzorniki, smo jih dolžni tudi nenehno usposabljati. V okviru osnovnega in obdobnega usposabljanja na Policijski akademiji osem- in tridnevno usposabljanje, odvisno od programa, ki se ga lotimo. Znotraj organizacije tudi interno usposabljamo nadzornike za vse možne naloge, ki jih izvajajo na osnovi svojih pooblastil. Govorimo o branju tafografov, identificiranju oseb v postopku, o tehnikah lisičenja avtomobilov v primerih, ko je to potrebno. Skratka, vse možne vrste usposabljanja glede na delo, ki ga opravljajo," pove Dean Polc.

Od 100 do 200 kršiteljev na dan

Nadzorniki na terenu si ves čas izmenjujejo informacije s sodelavci v operativnem centru cestninskega nadzora. Lokalni centri cestninskega nadzora se nahajajo na osmih lokacijah, njihov namen je optimalen nadzor avtocest po državi, v Postojni pa je lociran operativni center cestninskega nadzora, kjer se izvaja tudi tehnični nadzor nad plačevanjem cestnine za tovorna vozila.

Cestninski nadzor dnevno izvajajo patrulje cestninskih nadzornikov, v vsaki sta najmanj po dva sodelavca. Te patrulje pokrivajo celotno avtocestno omrežje in delajo ves teden, 24 ur dnevno. Služba za cestninski nadzor je bila sicer ustanovljena leta 2008. Zdaj cestninski nadzor opravlja 129 ljudi.

Cestninski nadzorniki dnevno obravnavajo od 100 do 200 kršiteljev, največ v času turistične sezone in v času, ko je potrebna menjava vinjet, torej decembra in januarja. Na letni ravni število plačilnih nalogov ne upada. V prvih 11 mesecih letošnjega leta so cestninski nadzorniki napisali več kot 60 tisoč plačilnih nalogov. Od tega jih je bilo 54.588 le za vinjete. Cestninski nadzorniki Darsa so lani sicer izdali skupno nekaj več kot 27 tisoč plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je precej manj kot pretekla leta, ko so v povprečju izdali 50 tisoč plačilnih nalogov.

"Lani je bila ta številka nižja, ker se je vzpostavljal nov sistem cestninjenja za tovorna vozila, v katerem so imeli cestninski nadzorniki pomembno vlogo. Na dan organizirane zapore je v primerjavi z običajnimi dnevi kršiteljev več. Cestninski nadzor izvajamo na različne načine, eden izmed njih je tudi, da preusmerimo promet skozi nadzorno točko ali počivališče. V tovrstnih primerih ugotavljamo, da je kršitev seveda neprimerno več. Zato take nadzore izvajamo zelo pogosto," pove sogovornik.

Večina jih plača polovičko

Predpisana najnižja kazen je 300 evrov, a ker so kršitelji večinoma tujci, jo odnesejo s "polovičko", saj morajo globo poravnati takoj. Znesek ne gre družbi za upravljanje avtocest, ampak se zlije v državni proračun.

Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo učinkovitost lepila, globa znaša 500 evrov. Večina kršiteljev se, če jim je izdan plačilni nalog, odloči za plačilo polovičke v višini 150 evrov. Takih je kar 98 odstotkov, medtem ko jih slaba dva odstotka plača polno globo, torej 300 evrov. Tudi kršiteljev, ki dobijo globo za nepravilno nameščeno vinjeto, je vsako leto kar nekaj. Lani so jih s 500 evri oglobili 330, leto poprej pa kar 982.

"So pa vozniki neprijetno presenečeni, da so jih odkrili, saj so prepričani, da so s tem, ko so vinjeto nalepili na posebno folijo, očem cestninskih nadzornikov nevidni," pove Dean Polc.

Mnogi vozniki se sicer na odredbe precej burno odzovejo

Čeprav je nekako samoumevno, da se za uporabo določene zadeve pričakuje plačilo, so pogosto žrtve voznikov, ki svojo jezo stresajo prav nanje. Večina kršiteljev se sicer sprijazni z ugotovitvami cestninskih nadzornikov, čeprav ljudem izgovorov in domišljije ne zmanjka. Nadzorniki morajo tako požreti tudi kakšno sočno besedo, občasno pa morajo na pomoč poklicati može v modrem.

"Odzivi voznikov so lahko izraziti, sunkoviti in nadzorniki morajo biti na vse to pripravljeni. Imeli smo kar nekaj primerov, ko so kršitelji cestninskim nadzornikom fizično grozili, od tega, da so jih želeli politi z nafto in zažgati, do tega, da so jih hoteli povoziti. Bili so napadi, tako da smo na kraj morali poklicati policiste, ki so sicer zelo odzivni ob tovrstnih dejanjih. Da, seveda se dogajajo burni odzivi. Cestninski nadzorniki se srečujejo tudi z zelo agresivnimi vozniki. Tako smo denimo lani imeli primer, ko je voznik cestninskega nadzornika po izdanem plačilnem nalogu iskal kar zunaj službenega časa in želel z njim fizično obračunati. Zoper njega zdaj poteka kazenski postopek. Delo cestninskih nadzornikov ni preprosto, gledano tako z vidika hitrosti na avtocestah kot tudi zaradi odzivov voznikov. Velja omeniti še hujši primer, ko je voznik grozil, da bo na cesto zaradi odrejene globe vrgel svojega otroka. Marsikaj doživiš. Je pa treba poudariti, da so naši cestninski nadzorniki maksimalno usposobljeni za delo," razlaga Dean Polc.

Preprečevanje konfliktnih situacij

Cestninske nadzornike sicer na Darsu aktivno usposabljajo za preprečevanje konfliktnih situacij, postali so bolj izkušeni, na njihova pooblastila pa so se vozniki sčasoma privadili in jih spoštujejo. Sicer pa so v več kot desetih letih delovanja cestninski nadzorniki tudi mnogo bolj prepoznavni. Za lažjo komunikacijo so za storilce prekrška v mnogo tujih jezikih pripravili tudi prevode o kršitvah in pravnih posledicah ter o njihovih pravicah v postopku ob prekršku. Nadzorniki prevode ponudijo storilcu prekrška, če ima težave z razumevanjem jezika oziroma ne razume vrste prekrška in postopka odvzema potne listine.

"Močno si prizadevamo, da bi bili cestninski nadzorniki pri svojem delu varni, da bi storilcem prekrška kljub njihovim kršitvam zagotovili pošten postopek ob prekršku, da jih seznanimo z vsemi pooblastili, ki jih imajo cestninski nadzorniki, in da jih seznanimo z vsemi njihovimi pravicami v postopku ob prekršku. Pri tem ne upoštevamo zgolj slovenske zakonodaje, ki jo prekrškovni organ uporablja pri svojem delu, temveč tudi mednarodno pravno zavezujoče akte, kot je Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Cestninski nadzorniki imajo v teh trenutkih, ko pride do napadov, fizičnih in psihičnih groženj, našo pomoč, zagotavljamo jim dostop do psihologov, ki jim znajo pomagati. V določenih primerih smo jim ponudili tudi strokovno pravno pomoč in v vseh primerih so se zadeve odvile v našo korist, tako da je bil cestninski nadzornik pomirjen in na varni strani," razložijo pri Darsu.

