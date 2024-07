Croatia WRC - Hrvati ostali brez velikega spektakla

Hrvaška je vse od leta 2021 nadvse uspešno gostila svetovno prvenstvo v reliju, kar je eden največjih avtomobilskih spektaklov na tleh nekdanje skupne države. Organizatorji pod vodstvom Daniela Šaškina so tudi letos zgledno pripravili reli in že pred tem potihoma upali, da jim uspe s promotorjem svetovnega prvenstva pred poletjem podpisati pogodbo o sodelovanju za novo obdobje 2025-2027.

Toda nad hrvaške obete so se kmalu začeli zgrinjati temni oblaki; v koledarju so svoje mesto potrdili novi organizatorji s Kanarskih otokov, iz Savdske Arabije in Paragvaja. Nato je iz Zagreba prišla uradna novica o tem, da svetovnega prvenstva prihodnje leto ne bodo mogli organizirati.

Zmagovalci relija za SP na Hrvaškem:

2021: Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota Gazoo Racing WRT)

2022: Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota Gazoo Racing WRT)

2023: Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Gazoo Racing WRT)

Hrvaška je gostila enega najzahtevnejših asfaltnih relijev na svetu. Foto: Hyundai

Daniel Šaškin, vodja organizacijske ekipe relija za SP na Hrvaškem. Foto: WRC Croatia

Kot so pojasnili, je bil poglavitni vzrok bolj ali manj birokratske narave. S hrvaške vlade niso dobili zagotovila, da bodo prejeli obljubljeno finančno podporo za prireditev.

Šaškinova ekipa je imela že tako domnevno najnižji proračun med vsemi organizatorji, s strani vlade pa so imeli načelno obljubo o podvojenem vložku. Toda ker bodo letos na Hrvaškem parlamentarne volitve, bi bila taka podpora odvisna tudi od politične volje nove oblasti, zdajšnja pa zagotovil ni dala. Ob tem gre poudariti, da taka športna prireditev v državni proračun že prek davkov bogato poplača vložke in še dodatno podpira turizem izven glavne sezone.

Za zdaj leto premora, obdobje 2026-2027 je še mogoče

“Po uspešno izvedenem WRC Croatia Rallyju 2023 nam je bila ponujena nova triletna pogodba za obdobje od 2025 do 2027. Za podpis pogodbe in nadaljevanje reli tekmovanja za SP na Hrvaškem smo poskušali pridobiti vso potrebno dokumentacijo, natančneje garancije lokalnih institucij, vendar žal do danes nismo uspeli pridobiti vsega. Trenutno kot edino realno možnost za leto 2025 vidimo vključitev v koledar Evropskega prvenstva v reliju, nato pa vrnitev v SP v sezonah 2026 in 2027,” je pojasnil Šaškin.

Za zdaj je to uradno leto premora z možnostjo vrnitve v letih 2026 in 2027, kar pa je spet odvisno od državnih garancij. Časa kljub podpori promotorja ni veliko, saj v čakalni vrsti čaka še nekaj držav.

“Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem partnerjem, ki nas podpirajo. Izjemno koristna v trenutnih pogajanjih nam je podpora Mestne občine Zagreb, ki je s pravočasno odločitvijo mestne skupščine pravočasno potrdila triletno podporo projektu WRC. Zagotavljam vam, da tukaj zgodbe o Croatia Rallyju ni konec, vendar bodo institucije morale hitro ukrepati. Nikakor ne želimo trajno ostati brez relija za SP,” je še dodal Šaškin.