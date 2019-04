Citroën Aircross: sanjarjenje o leteči preprogi je postalo resničnost

Tako kot se včasih ne moremo odreči slastnemu francoskemu rogljičku ob vrhunski kavi in ob tem sanjarimo, da sedimo sredi šarmantnega pariškega trga, nasproti nas pa sedi prikupna Francozinja. Ker nismo vešči francoskega jezika, samo uživamo v melodiji čutnih besed in se počutimo svetovljansko. V mislih že vidimo, kako se bomo v njeni družbi odpeljali na izlet po prelepi bretonski pokrajini.

V resnici pa sedimo pred katalogom in izbiramo nov avto, kar je tudi precej sanjsko. Kaj bomo izbrali tokrat? Najprej razmislimo, kakšne so naše prioritete.

Uživamo življenje, iščemo učinkovito in močnejše vozilo, ki ne sme sprejemati kompromisov pri dizajnu. Kakovost, zanesljivost, funkcionalnost, predvsem pa udobje in varnost so naše prve zahteve. Avtomobil mora biti primeren za prosti čas, ki ga je kljub zahtevni karieri treba zapolniti z aktivnostmi v naravi, obiskovanjem prestolnic in družabnim življenjem. Če imamo otroke ali ne, mora biti prostor, kjer se počutimo varno in udobno, kot na mehki leteči preprogi.

Zato bomo tudi tokrat izbrali francoski avtomobil, saj so prav Francozi mojstri kombiniranja prefinjenega stila s prijetno osebnostjo, polno energije. Kdor enkrat vozi citroëna, bo vedno ostal zvest tej inovativni blagovni znamki, ki je s športnimi terenskimi vozili zaplula tudi na bolj zahtevne terene. Pravzaprav je Citroën z modeloma C3 Aircross in C5 Aircross postavil nova merila na področju udobja, uporabe in bivanja v vozilu.

Večji športni terenec C5 Aircross

#ZANJE, KI OBOŽUJEJO ŽIVLJENJE, IN VSE NJIHOVE HOBIJE

Novi SUV C5 Aircoss je najbolj udobno in modularno športno terensko vozilo svojega segmenta, ki poleg tega ponuja še največjo prostornino prtljažnika v svoji kategoriji (od 580 do 720 litrov, odvisno od tega, ali so sedeži pomaknjeni naprej ali ne).

Pravi avanturist, ki poleg kariere obožuje tudi prosti čas, si izbere robusten avtomobil z nadstandardno prostorno potniško kabino in prtljažnikom, ki sprejme vso opremo, potrebno za sodobne pustolovce.

Zato bo izbral večji športni terenec C5 Aircross, saj ima zaradi modularnosti zadnjih sedežev rekorden volumen prtljažnika.

Največji prtljažnik v svoji kategoriji: Prtljažnik ima 580 litrov prostornine, ki jo je mogoče razširiti do 720 litrov, ko so zadnji sedeži v povsem naprej pomaknjenem položaju, s čimer ima najbolj prostoren prtljažnik v svoji kategoriji. Če pa zadnje sedeže preklopimo, se prostornina poveča na 1.630 litrov.

Edini SUV v svoji kategoriji, ki je opremljen s tremi enako širokimi posamičnimi sedeži: Njegovi zadnji sedeži so samostojni in enako široki, zato se potniki na zadnjih sedežih počutijo kot v razkošnem prvem razredu. Prtljažnik je opremljen s prostoročnimi prtljažnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti ali zapreti z enim samim gibom noge.

Glede udobja je poskrbljeno tudi za voznika in sovoznika: C5 Aircross ima napredno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki (Progressive Hydraulic Cushions®), ki ustvarijo občutek "leteče preproge". Poleg ogrevanja imajo sprednji sedeži napreden sistem za večtočkovno masažo ledvenega dela, hrbta in ramen.

Svež zrak v vseh razmerah: Za optimalno udobje potnikov je novi Citroën SUV C5 Aircross opremljen še s sistemom za prečiščevanje zraka v potniškem prostoru (AQS "Air Quality System"), ki zazna onesnažen zunanji zrak, ga prefiltrira in samodejno nastavi njegov način kroženja po potniškem prostoru.

Sedeži so enako široki, nastavljivi po dolžini, s čimer lahko izbiramo med prostorom za bivanje ali prostorom za nakladanje v prtljažniku, saj so nastavljivi po naklonu v pet položajev, lahko pa se v celoti preklopijo, s čimer pridobimo raven pod v kombinaciji z dvonivojskim podom prtljažnega prostora.

Več kot samo prevozno sredstvo: Odlikuje ga kar 20 sistemov za pomoč pri vožnji. Prostoročni dostop in zagon avtomobila, električna parkirna zavora in sistem za nujno zaviranje Active Safety Break ter odčitavanje prometnih znakov vozniku pomagajo pri vožnji. Za varno parkiranje ima na voljo sistem Park Assist in Vision 360 s kamero za pregled parkirne površine. Ker pa tudi med vožnjo z mislimi včasih odtavamo malce stran, nad nami vedno bdijo aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu, opozorilnik na voznikovo nepozornost na nevarnost naleta ter aktivni sistem mrtvega kota.

Zmogljiv za pustolovska popotovanja: Njegove zmogljivosti za zahtevne terene so veliko večje po zaslugi sistema Grip Control® za izboljšano vlečno moč v vseh razmerah s pomočjo sistema Hill Assist Descent za spust po strmini. Novi SUV C5 Aircross ima kot opcijsko opremo na voljo panoramsko stekleno streho z možnostjo odpiranja, s čimer vsako potovanje postane čisto posebna izkušnja.

Vedno povezani s podatki o vožnji in najbližjimi: Vozniku služijo še prosojni zaslon za prikaz podatkov med vožnjo in štiri tehnologije za vzpostavitev povezave, med drugim tudi za brezžično polnjenje pametnega telefona.

Korak naprej proti avtonomni vožnji: S sistemom Highway Driver Assist voznik delno preda nadzor nad vožnjo svojemu vozilu, ki se ravna po talnih označbah, lahko se zaustavi in ponovno zažene glede na vozilo pred njim. Vseeno ne sme odmakniti rok z volana.

Estetski užitek: S sedmimi barvami karoserije, z dvobarvno ponudbo v črni Perla Nera in s tremi barvnimi paketi (Silver, White in Red) C5 Aircross ponuja kar 30 kombinacij za individualizacijo podobe. In v to sploh ni vštet izbor štirih litih platišč z raznoliko oblikovno zasnovo.

Vozilo v dolžino meri 4,50 m in izstopa zaradi dinamične drže, širokega in impozantnega prednjega dela, visokega pokrova motornega prostora in tekočih linij. Novi SUV C5 Aircross je kot znanilec programa Citroën Advanced Comfort® tudi najbolj modularno in najbolj udobno športno terensko vozilo svojega segmenta. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE: Največja moč motorja: 95/130 Prostornina (cm3): 1.199.0 Poraba goriva (mestna vožnja) (v litrih/100km): 6,1 Poraba goriva (kombinirana vožnja): 5,3 Prostornina posode za gorivo: 53 litrov Dolžina: 4.500 mm Višina: 1.689 mm Širina: 1.969 mm Uporabna prostornina: 580 l Menjalniki: šeststopenjski ročni menjalnik BVM6 ali osemstopenjski samodejni menjalnik EAT8 z upravljanjem Shift and Park by wire Dva bencinska motorja: PureTech 130 S&S BVM6 in Pure Tech 180 S&S EAT8 Trije dizelski motorji: BlueHDi 130 S&S BVM6, BlueHDi 130 S&S EAT8 in BlueHDi 180 S&S EAT8 PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO

Urbani avanturist C3 Aircross

#ZA URBANE RAZISKOVALCE, KI VERJAMEJO V MOČ NARAVE

C3 Aircross ima največji prtljažni prostor v svojem segmentu, s hitrim in enostavnim dostopom prek velikih in širokih prtljažnih vrat in zaradi nizkega praga vrat. Foto: Citroën

Ko se aktivna družina ali mlad par odpravi na pot, mora biti avtomobil samo podaljšek udobnega doma, ki jih z vsakim prevoženim kilometrom bolj približa naravi. Vsa tehnologija v avtomobilu je izdelana tako prefinjeno, da med vožnjo po čarobni pokrajini sploh ne opazijo, kako zahteven teren premaguje njihov avtomobil.

Zato ni dvoma, da bodo ostali zvesti Citroënu. Njihov novi avtomobil bo urbani avanturist C3 Aircross, saj ima najbolj razkošno notranjost znotraj razreda kompaktnih športnih terenskih vozil.

Prilagodljiv notranji prostor: Široki sedeži ponujajo več bivalnega udobja, tudi drsno pomično sedežno klop z dvema popolnoma ločenima deloma. Mogoč je tudi poklop sovoznikovega sedeža v mizico za pridobitev notranje dolžine.

Veliko možnosti za odlaganje: Po celotni potniški kabini je razvrščenih 28 odlagalnih prostorov, ki skupaj znašajo 186 litrov.

Izrazi svoj značaj: Francozi ne bi bili Francozi, če se ne bi navduševali nad barvami. C3 Aircross od drugih izstopa zaradi bogate palete možnosti za individualizacijo zunanje podobe. Iz osmih barv karoserije, treh barv strehe in štirih barvnih paketov lahko sestavimo Citroëna C3 Aircross po svojem okusu. Skupaj je na voljo kar 85 kombinacij.

Prostoren prtljažnik: Po zaslugi širokih prtljažnih vrat, velike odprtine vrat in nizkega nakladalnega praga je dostop do prtljažnika zelo priročen. Njegovo izjemno prostornino prtljažnika je mogoče s 410 litrov povečati na 520 litrov po zaslugi drsno pomične sedežne klopi (v povsem naprej pomaknjenem položaju). Če so zadnji sedeži preklopljeni, se skupna prostornina prtljažnika poveča na 1.289 litrov.

Razgled na vse strani: Ima možnost opreme izredno velikega strešnega panoramskega okna (za doplačilo) z možnostjo odpiranja, ki ponuja izjemno osvetljenost ter občutek prostornosti, dobrega počutja in svobode.

Izredno velika, skoraj meter dolga zastekljena površina z možnostjo odpiranja, nudi izjemno osvetljenost in občutek prostornosti. Za odpiranje strešnega okna ali prilagajanje senčnika mora uporabnik pritisniti na enega od dveh intuitivnih električnih stikal. Foto: Citroën

Združuje funkcionalnosti dveh junakov: Kot kompaktnega SUV ga odlikujejo visoka sedežna lega voznika, robusten dizajn in ojačana zaščita, kot mali enoprostorec pa se ponaša s prostornostjo za potnike in prtljago, prilagodljivimi in drsnimi sedeži zadaj ter veliko svetlobe.

Za vsak teren: Tako kot C5 Aircross se tudi C3 Aircross zahvaljujoč prilagodljivi pogonski moči povsem brez skrbi zapelje iz mesta in celo z utrjenih poti, s čimer je primeren tako za privržence nakupovanj in voženj po mestu kot tudi za ljubitelje športa in prostočasnih aktivnosti ter drugih dejavnosti na prostem. Za to poskrbijo sistem Grip Control® s pomočjo sistema Hill Assist Descent za spust po strmini za zagotovitev pogonske moči v vseh razmerah ter posebne 16- ali 17-palčne pnevmatike Mud & Snow.

Po zaslugi prosojnega zaslona za prikaz podatkov so vozniku nenehno na voljo bistvene informacije za vožnjo brez odmika pogleda s cestišča. Informacije se v barvah projicirajo na prosojni zaslon v vašem vidnem polju. Foto: Citroën

Dvanajst sistemov za pomoč pri vožnji: Avtomobil prepozna voznika, zato je mogoče odklepanje, zaklepanje in zagon avtomobila brez uporabe ključa. Tudi pri C3 Aircross se voznik lahko zanaša na električno parkirno zavoro, sistem za nujno zaviranje Active Safety Break, sistema Park Assist in Vision 360 ter druge opozorilnike: za nenamerno menjavo prometnega pasu, za voznikovo nepozornost na nevarnost naleta ter aktivni sistem mrtvega kota.

Čas za kavo: Še posebej na dolgih vožnjah lahko cenimo možnost postankov. Sistem Coffee Break Alert (opozorilnik za premor med vožnjo) opozori voznika, da je čas za premor po dveh urah neprekinjene vožnje s hitrostjo nad 70 kilometrov na uro.

Povezljivost v kateremkoli trenutku: Stalno vzpostavljena povezava nam ponuja vedno sveže informacije in razvedrilo. Na voljo so brezžično polnjenje pametnega telefona, funkcija Mirror Screen za multimedijske vsebine in aplikacije s pametnega telefona, CITROËN Connect Nav za prepoznavanje govora, CITROËN Connect Box s paketom SOS in avtomobilsko asistenco v primeru okvare ali prometne nesreče. * Delovanje sistema in funcionalnost je odvisna od posamezne države (v Sloveniji sistem deluje z omejenimi zmožnostmi).