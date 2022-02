Cenejši, kot je avtomobil, dlje ga boste čakali

Globalno pomanjkanje polprevodnikov je imelo velik vpliv na proizvodnjo avtomobilov v letu 2021. Zadnjih dvanajst mesecev je bilo vse prej kot preprostih za avtomobiliste, mnenje znotraj industrije je, da bo malenkost bolje v prihodnjih mesecih, težave pa naj bi skoraj v celoti odpravili do konca letošnjega leta. Kupci bodo še naprej obsojeni na daljše čakalne dobe, saj se naročila povečujejo, proizvodnjo še vedno hromi pomanjkanje čipov in proizvajalci dajejo prednost bolj profitabilnim modelom.

Moralo bi biti zlato leto. Gospodarstvo je hitro okrevalo po pandemičnem letu, kupci so bili bolj kot ponavadi pripravljeni del prihrankov vložiti v nakup avtomobila. A kriza s polprevodniki je udarila močneje in bolj uničujoče kot sama epidemija. Proizvodni stroji so se ustavili, nekje tudi za več tednov, s trakov so v največji meri zapeljali le tisti nabolj profitabilni modeli in nekateri so ostali brez določenih tehnoloških rešitev.

Še analitiki so morali večkrat popraviti svoje napovedi

Po ocenah analitične hiše LMC Automotive, ki je zelo ponosna na svoje točne napovedi, bi morali proizvajalci lani izdelati še dodatnih 9,6 milijona avtomobilov. Zaradi vse bolj hude krize s polprevodniki so morali kar nekajkrat prilagoditi napovedi. "Lansko leto smo veliko sredstev namenili inženiringu in upravljanju virov za reševanje težav v dobavnih verigah, popravljanju programske kode in spreminjanju čipov, ki jih potrebujemo. Bila je drama," je slikovito težave opisal Elon Musk, izvršni predsednik Tesle.

Pri LMC ocenjujejo, da je polprevodniška kriza najbolj prizadela Ford. Na letni ravni so izdelali 1,26 milijona avtov manj, kot bi jih sicer. Sledi Volkswagen z 1,15 milijona in General Motors z 1,09 milijona manj izdelanimi avti. Posledično je bila prodaja na evropski ravni nižja za 1,5 odstotka v primerjavi s pandemičnim letom 2020 in osupljivih 26 odstokov v primerjavi z letoma 2018 in 2019.

Težave z dobavljivostjo so tudi pri najbolj preprostih mikročipih, številni so zato pričeli omejevati ponudbo tehnoloških novosti. Foto: Reuters

Čakanje za kupce ne bo bistveno krajše

V letošnjem letu, sodeč po napovedih LMC, bo proizvodnja nekoliko okrevala in se bo manjko izdelanih avtomobilov prepolovil na 4,8 milijona. "Povpraševanje še vedno presega dobavo, in to na vseh večjih trgih, kot sta Evropa in ZDA," je situacijo opisal Pete Kelly, generalni direktor LMC. Kupci bodo tako še naprej morali na svoj avtomobil čakati nadpovprečno dolgo časa.

Kia in Hyundai sta bila ena izmed zmagovalcev lanskega leta, saj sta kar dobro križarila med pomanjkanjem čipov. Prav tako ima Kia največ naročil v zgodovini podjetja. Uspešna je bila tudi Toyota, saj so prodajo dvignili za 9,6 odstotka na 760.178 avtomobilov.

Rekordno leto za tiste z velikimi maržami

Kot se je izkazalo, so imeli večje avtomobilske skupine več manevrskega prostora pri razporejanju čipov. Tako je proizvodnja Jaguar Land Rover je zaradi pomanjkanja čipov iz ponudbe začel umikati različice, kjer so marže najmanjše. Foto: Gregor Pavšič nemoteno tekla pri najdražjih modelih in športnih terencih ter se popolnoma ustavila pri vstopnih različicah. Manjše znamke z velikanskimi maržami so bile znotraj velike skupine zelo uspešne. Bentley, Ferrari, Lamborghini in Rolls-Royce so leto zaključili v rekordnih številkah.

"Namensko ne dovoljujemo kupcem naročati najcenejših derivatov," je povedal Adiran Mardell, izvršni finančni direktor pri Jaguar Land Rover, a ga je hitro dopolnil Thierry Bollore, izvršni predsednik znamke: "Za ublažitev posledic imamo malo manevrskega prostora med cenejšimi in dražjimi avtomobili, saj imamo samo drage avtomobile." Pri JLR imajo kar 155 tisoč naročil, ki jih morajo izpolniti, od tega je 37 tisoč defenderjev.

Preveliko povpraševanje, premajhna proizvodnja

Kot je še povedal Musk, ni težava v dobavljivosti le tistih najbolj zapletenih mikročipov. Nemogoče je tudi dobiti dovolj veliko količino tistih povsem preprostih, ki na primer služijo elektronskemu pomiku sedežev naprej in nazaj. Zaradi epidemije se je znatno povečalo povpraševanje po igralnih konzolah, telefonih in drugih zabavnostnih vsebinah. Po drugi strani je epidemija ohromila proizvodnjo, ozko proizvodno grlo pa je krivo, da do težav prihaja še danes. In bo do težav prihajalo še nekaj mesecev, šele proti koncu leta bi se lahko dobavljivost mikročipov približno normalizirala.