Brez vinjete in pobeg pred Darsom? Dvakrat premislite.

Kdor bi po avtocesti ali hitri cesti vozil brez vinjete in ne bi ustavil pri nadzorniku Darsa, tvega globo 500 evrov in tri kazenske točke. Nadzorniki vozila spremljajo tudi prek kamer v kombijih.

Na izvozu z ljubljanske obvoznice smo peljali mimo Darsovega nadzornika, tik za naš avtomobil pa se je "prilepil" voznik drugega avtomobila brez vinjete. Nadzornik ga je nameraval zaustaviti, a voznik je odpeljal mimo in se ni zmenil za nadzornikove geste.

Kakšna kazen za pobeglega voznika brez vinjete?

Cestninski nadzornik je pooblaščena uradna oseba in zato morajo vozniki spoštovati njihova pravila oziroma napotke, govori zakon o pravilih cestnega prometa.

Pobegov voznikov brez vinjete pred nadzorniki sicer ni veliko, poudarjajo na Darsu. Kdor pa tak prekršek naredi, ga čakajo globa 500 evrov in tri kazenske točke. Slovenskim kršiteljem pošljejo plačilni nalog po pošti, v primeru tujih kršiteljev pa obvestijo policijo in druge patrulje cestninskih nadzornikov, ki so na terenu.

Cestninski nadzorniki kršitelje obravnavajo skladno z določili zakona o cestninjenju in zakona o pravilih cestnega prometa, v katerih so določila zaradi neupoštevanja odredb, ki jih dajejo voznikom, enaka, so nam pojasnili na Darsu.

Foto: Ana Kovač

Kaj pa identifikacija pobeglega voznika?

Običajno si cestninski nadzornik zabeleži registrsko oznako, znamko in tip vozila, barvo vozila in čim boljši opis voznika.

"Na vozilih cestninskega nadzora imamo tudi kamere, s katerimi ugotavljamo in evidentiramo prekrške, posnetki pa vedno prikazujejo sprednji del vozila," dodajajo na Darsu.

Brez vinjete? Globa je 300 evrov oziroma "polovička" – 150 evrov



Nadzorniki so v letu 2019 v povprečju vsak mesec ujeli 4.839 voznikov, ki so po avtocesti ali hitri cesti vozili brez (veljavne) vinjete.



Največ prekrškarjev je bilo v zadnjih dveh letih, leta 2018 so ujeli nekaj več kot 56 tisoč prekrškarjev, od uvedbe vinjet pa skupaj že skoraj pol milijona. Leto 2019 je bilo v tem pogledu rekordno – izdali so skupno 58.067 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet.



Letno s kaznimi povprečno zberejo 7,6 milijona evrov (ob predpostavki, da vsi plačajo polovično kazen, ki znaša 150 evrov), vendar ta denar ne konča pri Darsu, ki skrbi za nadzor, ampak se steka v državni proračun. Kazni so odvisne od cestninskega razreda. Če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, je predpisanih 300 evrov globe. Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oziroma zmanjšamo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.