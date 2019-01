Oglasno sporočilo

Vas skrbi, kako boste kupili nov avto? Pa kako dolgo boste čakali nanj? In kako boste, potem ko se boste že veselo vozili z njim, plačali vse servise? Vaše skrbi so odveč.

Vas zanima, kako in zakaj? Pojdimo po vrsti.

Najboljše se skriva v shrambi

Vsem je jasno, kje se skrivajo piškoti, čokolada, marmelada in drugi priboljški – v shrambi. Mame že od nekdaj vedo, kako pomembne so zaloge: ko pridejo gostje, je treba dati nekaj na mizo, in to takoj. "Oprostite, lahko počakate, da skočim v trgovino po kavo in piškote, da vas postrežemo?" Ne sliši se prav. "Oprostite, ampak nimamo drugega kot vodo, boste en kozarček?" Tudi to ni slišati nič bolje.

In kaj ima vse to opraviti z avtomobili? Tudi avtomobile imamo na zalogi! V Škodini Hudobri zalogi vozil so namreč takoj dobavljiva vozila, in to po še posebej ugodnih cenah. Na spletni strani Hudobro tako preverite, kakšna je trenutna ponudba, izberete vozilo zase in že se lahko odpeljete.

No, seveda smo preskočili izjemno pomemben, tako rekoč ključni korak, pri katerem ponavadi najbolj boli glava. Vrnimo se torej na začetek. Izbrali ste avto, zdaj pa ga morate še plačati. Če ste v zalogi izbrali Škodin model Octavia, Octavia Combi, Superb, Superb Combi, Karoq ali Kodiaq, se lahko nasmehnete, saj je pred vami paket financiranja, servisiranja in zavarovanja, imenovan Škoda Brez skrbi.

Tisoč evrov popusta in servis za en evro

Drži, že tako ugodnejša cena je s paketom Škoda Brez skrbi takoj nižja še za tisoč evrov. Polog lahko znaša do 50 odstotkov tega zneska, najmanjši znesek financiranja pa je 8.000 evrov. Povedano preprosteje: najmanj toliko znaša razlika med maloprodajno ceno vozila s popustom in plačanim pologom. Izbirate lahko med 48, 60, 72 ali 84 meseci financiranja.

Z doplačilom v višini enega evra na mesec pa boste deležni servisiranja kupljenega vozila, kar vključuje vse posege skladno z navodili proizvajalca. Sem spadajo na primer zamenjave motornega olja, filtrov, zavorne tekočine in podobno. Ta t. i. servis Long Life velja do največ 60 tisoč prevoženih kilometrov oziroma do preteka dobe štirih let.

V paket Brez skrbi spada tudi Hudobro zavarovanje za celotno dobo financiranja (gre za finančni lizing), vključuje pa tako permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska kot permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za uveljavljanje pravice do servisa pod pogoji Škoda Brez skrbi prejmete kartico Škoda Card. Z njo ste upravičeni tudi do številnih drugih ugodnosti, kot so darila in popusti v okviru programa lojalnosti.

Kaj pa, če ...

Kaj pa, če v naši shrambi najdete kakšen drug model, ki bi ga želeli odpeljati v domačo garažo? Če vam je na primer všeč Rapid Spaceback, Fabia, Fabia Combi ali Citigo? Odlična izbira – in zraven Škoda BON za še tisoč evrov nižjo ceno.

Potem ko si ceno z bonom takoj znižate za tisočaka, lahko izbirate med kreditom, finančnim lizingom ali operativnim lizingom z variabilno pogodbeno obrestno mero. Pri finančnem lizingu ali kreditu znaša polog do 50 odstotkov maloprodajne cene, zmanjšane za tisočaka, odločite pa se lahko za 36, 48, 60, 72 ali 84 mesecev financiranja. Pri operativnem lizingu je polog nekoliko nižji (do 30 odstotkov), izbirate pa lahko med 36, 48 ali 60 meseci financiranja. Minimalni znesek financiranja znaša 6.000 evrov, sklenili pa boste tudi Hudobro zavarovanje za celotno obdobje financiranja. In seveda: tudi vi prejmete kartico ugodnosti Škoda Card.

Preverite Hudobro zalogo vozil, cene in pogoje financiranja posameznega vozila na Hudobro.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Slovenija, d. o. o.