Božična dostava najmočnejšega ''lambota'' #video

To pa je božično darilo, ki ga bo težko premagati. Kupec enega izmed 63 izdelanih lamborghinijev sian je svojega v ZDA dobil ravno na božični dan, pri Lamborghiniju pa so za to posebno priložnost pripravili tudi prikupen videoposnetek.

Italijani so razkrili omejeno izdajo modela sian lanskega septembra, vseh 63 avtov po so razprodali, še preden so jih pravzaprav uradno pokazali širši javnosti. Očitno prihaja eden izmed prvih kupcev iz ZDA, saj so pred dnevi, ravno na predbožični dan, prvega kupcu dostavili čez lužo.

Darilo za pod božično smreko

"Božični" sian je obarvan v živo oranžno barvo arancio atlas, vse skupaj pa popestrijo vidna ogljikova vlakna na pokrovu motorju in gromozanski zadnji usmerjevalnik zraka. Kdo si je privoščil to pošast, ni znano, niti ni znano, koliko sianov so kupili v ZDA.

Še nekaj besed o najzmogljivejšem lamborghiniju do zdaj: izhaja z aventadorjeve platforme, poganja pa ga 6,5-litrski motor V12 s 602 kilovatoma. Sian do sto kilometrov na uro pospešil v manj kot 2,8 sekunde, najvišja hitrost znaša več kot 350 kilometrov na uro.

Foto: Lamborghini