Bondov avtomobil še živi: to so zanimivi dodatki #video

To je aston martin DB5, ki so ga uporabili v Bondovem filmu Goldfinger. Britanci so se odločili za izdelavo novih primerkov tega avtomobila, pri katerih ne manjkajo niti zanimivi dodatki iz življenja filmskega tajnega agenta. Tak aston ima navidezno strelno orožje, skrivne registrske oznake, sistem za povzročitev dima, navidezni uničevalnik gum, neprebojno zadnje steklo in podobno.

Za zdaj so izdelali pet primerkov avtomobila, za vsakega pa potrebujejo 4.500 delovnih ur. Cena je temu primerna in znaša vsaj 2,75 milijona britanskih funtov.

Avtomobile poganja štirilitrski šestvaljni motor z močjo 290 "konjev". Na zadnji kolesi se moč prenaša prek ročnega petstopenjskega menjalnika.