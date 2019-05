Bojevniki, kako dobro obvladate svoje stroje?

Motoristi imate do življenja poseben odnos. Želite uživati v vožnji in čutiti pristen stik s pokrajino. Čeprav ste na motorju sami s seboj, pripadate druščini podobno mislečih ljudi. Med vožnjo si obvezno pomahate. Pred glavno sezono je prav, da malce osvežimo napotke za varno vožnjo.

Ko se motoristi odpravljate na vožnjo, je videti, kot da se pripravljate za bitko. V popolni bojni opremi, ki jo sestavljajo motoristični jopič in hlače, čelada, ščitniki za kolena in rokavice, ste namreč videti kot pravi bojevniki. Čeprav se ne odpravljate bojevat, pa morate imeti do ceste skrajno resen in odgovoren pristop, saj ste na cesti bolj izpostavljeni kot vozniki v avtomobilu. Motoristi namreč spadate med najranljivejše udeležence v prometu.

Začeti počasi

Preden se motoristi prvič odpravite na spomladansko vožnjo, morate upoštevati, da na začetku sezone nimate enake motoristične kondicije, kot ste jo imeli na koncu lanske. Vsako leto se morate na motor znova navaditi.

Lažje bo, če boste tudi med letom skrbeli za kondicijo in se redno udeleževali tečajev varne vožnje, kjer lahko varno spoznate svoje zmogljivosti in preizkusite motor.

Pred vožnjo: brezhiben motor

Brezhiben motor je prvi pogoj, da bo vsaka vožnja brez težav. Paziti je treba na starost zavorne tekočine in število prevoženih kilometrov. Pred vožnjo je treba preveriti:

profil in tlak pnevmatik ter jih po potrebi napolniti,

delovanje smerokazov in luči,

izrabljenost zavornih ploščic,

količino hladilne tekočine ter olja v motorju in menjalniku.

Med obvezno motoristično opremo spada popolna varovalna oprema: zaščitna čelada, primerna obutev, kombinezon, ščitnik hrbtenice in komplet prve pomoči za motoriste.

Priporočljivo je imeti s seboj tudi rezervno opremo, pijačo, prigrizke in komplet osnovnega orodja.

Med vožnjo: čista glava

Med vožnjo bodite zbrani, da se boste lahko primerno odzvali na kakršnekoli razmere na cesti. Zato mora biti drža na motorju aktivna, saj se je tako mogoče v vsakem trenutku pravilno odzvati. Nenehno morate pregledovati okolico in upoštevati vozne razmere.

Spomladi se kljub suhemu vozišču lahko v zatišnih legah zadržuje vlaga, pa tudi podlaga ima nižjo temperaturo.

Pomembno je, da je vaš pogled usmerjen v smer vožnje. Kamor gre pogled, tja bo šel tudi motor. Motor tudi ni sredstvo za sproščanje agresije.

Prehitevanje: da ali ne?

Čeprav ste motoristi okretni in se lažje izognete gneči, pa morate biti še posebej previdni pri prehitevanju, ki je pri nas dovoljeno le po levi strani. Vožnja med dvema prometnima pasovoma je načeloma prepovedana, a je vseeno vsakdanji pojav na naših cestah. V primeru stoječe kolone motoristi lahko prehitevate, če je na smernem vozišču dovolj prostora, razen če vozila stojijo pred križiščem.

Med vožnjo morajo tudi vozniki avtomobilov stalno spremljati vse dogajanje v prometu. Veliko motoristov namreč opaža, da so vozniki avtomobilov med vožnjo preveč raztreseni.

Tudi bojevniki potrebujejo občasno pomoč

Neprijetnim položajem in okvaram se je v prometu težko popolnoma izogniti, a ko se zgodijo, se lahko motoristi zanesete na ponudbo Zavarovalnice Triglav, ki so jo prilagodili prav vašim potrebam.

Zavarovanje motorja je po zakonu obvezno, tako da morate kot za vsako registrirano vozilo imeti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – AO. Krije škodo, ki jo voznik motorja nenamerno povzroči na infrastrukturi in pri drugih udeležencih prometne nesreče, ter škodo sopotnika na motornem kolesu.

Poskrbeti pa morate tudi zase in svoj motor. Na voljo imate zavarovanje voznika motornega kolesa za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+), zavarovanje avtomobilskega kaska za motorna kolesa in zavarovanje avtomobilske asistence. Povprečna škoda na motorju znaša okoli 1.400 evrov, zato je odločitev o zavarovanju kaska vsekakor smiselna.

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, zavarovanju voznika za škodo telesnih poškodb in zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska so uvedli dodaten kriterij, in sicer razmerje med močjo motorja (kW) in njegovo maso (kg). Pri vseh treh zavarovanjih zdaj velja tudi diferenciacija zavarovalne premije glede na starost zavarovanca. Glede na starost motornega kolesa pa velja diferenciacija zavarovalne premije pri zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska in delnih kombinacij B (požarne nevarnosti in naravne nesreče) in K (kraja).

Zavarovanje avtomobilske asistence za motor

Zavarovanje avtomobilske asistence za motor je vezano na posamezen motor, lahko ga sklenete za motorna kolesa z močjo motorja nad 4 kW.

Zavarovanje avtomobilske asistence za motor zagotavlja 24-urno pomoč na cesti in prevoz domov, in sicer v Sloveniji in vseh evropskih državah, ki so vključene v sistem zelene karte.

Asistenčne storitve in kritja za motorno kolo so enaki kot pri asistenci za avto, z eno razliko: namesto nadomestnega motorja se za zavarovanca uredi nadomestni osebni avtomobil.

Na voljo so trije paketi zavarovanja avtomobilske asistence z različnimi obsegi kritij. Število asistenčnih primerov na leto pri nobenem paketu ni omejeno.