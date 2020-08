Boj za kupce odprt: Tesla s cenejšim modelom samo za Evropo?

Tesla želi nadaljevati prodajno ofenzivo po vsem svetu, med drugim si želijo pospešiti prodajo tudi v Evropi, kjer pa konkurenca ne spi. Ker so Evropejci cenovno občutljivi in kupujejo avtomobile bistveno bolj preudarno kot na primer v ZDA, so se pojavile govorice, da želi Elon Musk za staro celino pripraviti cenejšo različico modela 3 in s tem dejavno stopiti v boj s volkswagnovim ID.3.

Prilagojeno različico modela 3 bi lahko pričeli izdelovati v novi Teslini tovarni blizu Berlina. Musk je prepričan, da je uspeh na trgu odvisen od cenovne dosegljivosti njihovih modelov. To je v zadnjem konferenčnem klicu z investitorji in analitiki tudi poudaril: ''Ne bomo uspešni v svoji misiji, če ne bomo naredili svojih avtomobilov dosegljivih. Kar me trenutno najbolj moti, je to, da naši avtomobili niso dovolj cenovno dosegljivi. To moramo popraviti.''

Evropski tekmeci ne spijo, boj za vsakega kupca je odprt

Epidemija koronavirusa je še pospešila prodajo električnih vozil, proizvajalci pa z najrazličnejšimi tovarniškimi subvencijami nižajo prodajne cene. Če želi, vsaj v Evropi, Tesla tekmovati z bistveno večjimi podjetji, mora pripraviti cenejši avtomobil. Le tako se bodo lahko prodajno primerjali z Volkswagnom, skupino PSA, Renaultom in drugimi.

V Sloveniji od 45 tisoč evrov naprej



Na voljo je tudi slovenski cenik – vstopni model 3 "standard range plus" z baterijo zmogljivosti 50 kilovatnih ur, 260-kilovatnim elektromotorjem in 409 kilometri dosega po ciklu WLTP pri nas stane 45 tisoč evrov z vključenimi vsemi stroški in brez upoštevane državne subvencije.



Različica "long range dual motor" z baterijo z zmogljivostjo 75 kilovatnih ur, elektromotorjem s 330 kilovati in 560-kilometrskim dosegom stane 55 tisoč evrov oziroma točno 48.970 evrov z upoštevano subvencijo. Na voljo je tudi različica performance, ki stane 60 tisočakov in ima kar 530 kilometrov dosega.

Tovarna v Berlinu se odpira julija prihodnje leto

Prva evropska tovarna Tesle bo pričela proizvajati avtomobile julija prihodnje leto. Z njenim odprtjem pa bi se lahko stvari spremenile tudi Foto: Tesla za Teslo, saj bodo v njej prvič pričeli izdelovati avtomobile s posebnim inovativnim velikanskim strojem za vlivanje aluminija.

S tem strojem bodo pri Tesli močno poenostavili izdelavo karoserije, saj bodo kosi med seboj že povezani. Zdaj morajo vse sestavne dele karoserije med seboj variti in lepiti. Takšen proces že uporabljajo pri izdelavi modela Y v tovarni v Kaliforniji, število sestavnih delov karoserije pa se je iz številke 70 zmanjšalo na samo dva. S tem je proces izdelave cenejši, lažji in hitrejši.

S pomočjo takšnega načina izdelave avtomobila bi lahko pri Tesli tudi znižali ceno proizvodnje, zato bi lahko predstavili tudi cenejšo različico modela 3, ki se bo cenovno zoperstavila ID.3, e-208, e-corsi in drugim evropskim električnim avtomobilom.