Bo 550 "konjev" dovolj? BMW z najbolj brutalnim M3.

BMW M3 CS je že vizualno agresivnejši od klasičnega M3 v različici competition. Sprednji del je bolj dinamičen, opazne so dodatne odprtine za hlajenje. Za pogon skrbi trilitrski šestvaljnik, ki pa so mu moč, primerjano z M3 competition, povečali za 30 kilovatov oziroma 40 "konjev". Moč motorja je tako narasla na 405 kilovatov (550 "konjev"). Motor ima 650 njutonmetrov navora.

Avtomobil do sto kilometrov na uro pospeši v 3,4 sekunde, do dvestotice pa v 11,1 sekunde. Hitrost je elektronsko omejena na 302 kilometra na uro.

Najbolj domače se počuti na dirkaški stezi

Povečane zmogljivosti so dosegli predvsem z nižjo maso, saj je M3 CS od klasičnega M3 competition lažji za 20 kilogramov. Avtomobilu so prilagodili nastavitve šasije, pa tudi kinematiko osi, naklonov koles, nastavitev blažilnikov in podobno. Vse je pričakovano usmerjeno predvsem v odličen izkoristek avtomobila na dirkališčih, za katera so različice CS dejansko tudi namenjene.

BMW bo M3 CS začel v omejeni seriji izdelovati marca v Münchnu. Najpomembnejši trgi so ZDA, Nemčija, Velika Britanija in Japonska. Za različico CS bo treba odšteti dodatnih 40 tisoč evrov.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW