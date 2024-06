BMW je razkril novo generacijo M5. Ključni poudarek se dotika pogona. Namesto motorja V8, ki je poganjal prejšnjo generacijo, v novi M5 prihaja priključnohibridni pogon. Ta združuje 4,4-litrski motor V8 z elektromotorjem, kar prinaša sistemsko moč 535 kilovatov (727 "konjev") in do tisoč njutonmetrov navora.

Foto: BMW

Moč se bo na vsa štiri kolesa prenašala prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Pospešek do sto kilometrov na uro bo 3,5 sekunde, najvišja hitrost pa 250 kilometrov na uro. To hitrost bo mogoče "odkleniti" in pospešiti še vse do 305 kilometrov na uro.

Zgolj osemvaljnik ima moč 430 kilovatov, elektromotor pa do 145 kilovatov.

Skoraj pol tone težji

Kapaciteta baterije je dobrih 18 kilovatnih ur, električni doseg po WLTP znaša do slabih 70 kilometrov. Baterija se bo polnila z močjo do 7,4 kilovata. Zaradi celotne nadgradnje bo novi M5 od prejšnje generacije težji za skoraj 500 kilogramov. Masa avtomobila je že skoraj 2,4 tone.

Svetovna premiera bo na festivalu Goodwood v Angliji, proizvodnjo pa v Dingolfingu začnejo julija letos.

