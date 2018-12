Bine Volčič: Avto se pelje napol sam!

Usklajevati delo chefa, ki šefuje v svoji restavraciji Bistro Monstera, sodeluje v TV-oddajah, pri mednarodnih projektih in hkrati biti še vzoren družinski oče, seveda ni lahko. Pri vseh izzivih se Bine zato močno opira na avtomobil, ki ga je izbral za poslovno in osebno uporabo: Ford Tourneo Connect. Obiskali smo ga ravno, ko je svojega prejšnjega zamenjal za povsem novega Tournea Connecta. ”Nimam veliko časa, zato je zame izjemno pomembno, da se mi ni treba obremenjevati še s tem, kaj bom naložil v avto, ko se z družino odpravljamo na pot. Ne kaj ne kako. Enostavno naložim in se peljemo, in to je tisto, kar me pri Tourneu Connectu najbolj navduši,” izbiro avtomobila pojasni Bine.

”Ko gre za vsakdanjo uporabo pri oskrbi restavracije, pa je izjemno pomembno, da ima Tourneo Connect ravno dno prtljažnika brez roba, da tovor enostavno porinem vanj. Poleg tega se zadnja vrata odpirajo navzgor, in ne vstran, zato v dežju zagotavljajo zavetje, da lahko stvari v miru in brez stresa, da bom ves premočen, razporedim v prtljažniku,” doda Bine.

Najbolj me navduši aktivni tempomat, avto se pelje napol sam!

Seveda Bine ni imun za udobje, saj je Tourneo Connect izbral prav zaradi tega. ”Super je, ko lahko vanj namečem zelenjavo ali pa kolesa, še bolje pa je, ko sedem za volan in se ne počutim nič slabše kot v resnem osebnem avtomobilu. Ima vso opremo in asistenčne sisteme, ki jih potrebujem in ki bi jih dobil v najmodernejših limuzinah, in oboje skupaj je zelo pomembno na dolgih poteh,” pojasni Bine in doda, da pri izbiri novega avtomobila vedno išče avto, ki je velik, prostoren prilagodljiv, ki omogoča dovolj visoko sedenje in v katerem se počuti varnega.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

”In ta Connect mi je pisan na kožo. Ne vem, ali bi ga kdaj zamenjal za kaj drugega. Je udoben na dolgih poteh, avto pelje skoraj sam, zato imam čas, da razmislim tudi o poslu, ali pa je družinska pot, kadar smo skupaj, toliko bolj prijetna. In ob tem se ne pelje nič slabše od kakega enoprostorca, pa tudi dolg in visok ni toliko, da bi me skrbelo na mestnih ulicah ali da bi moral razmišljati, da ne bo kak podvoz ali garažna hiša prenizka,” je zadovoljen.

In razlika med prejšnjim in novim Connectom? “Da gre za nov model, se čuti povsod v vozilu. Udobja je še več, izboljšave so povsod, od razporeditve elementov, tehnologij pri vožnji, uporabljenega materiala pa vse do ogrevanih sedežev. Zame zelo dobrodošla novost, ki je moj stari Tourneo ni imel, je aktivni tempomat pri mojem novem avtomatiku, ki sam zavira in pospešuje do izbrane hitrosti, da nimam težav s prestavljanjem v vožnji v koloni, tako da se res lahko osredotočam samo še na smer vožnje. Zelo všečna in priročna je polička za brezžično polnjenje telefona, medtem ko sem na poti,” pravi Bine, ki je takoj po koncu pogovora že brskal po stojnicah ljubljanske tržnice. Delo chefa se nikoli ne konča.

Samodejni menjalnik je super, saj mi močno olajša vožnjo v mestni gneči.

Binetu je ključe novega Tournea Connect predal Boštjan Hribovšek, direktor marketinga in komunikacij pri Summit motors Ljubljana.

Besedilo: Dušan Lukič

Želite izvedeti več? Preverite vse prednosti Tournea Connect TUKAJ ali se prijavite na TESTNO VOŽNJO.