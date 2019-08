Bi prepoznali ponaredek? Trg jih je poln, večina s Kitajske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le del 60 tisoč ponarejenih izdelkov, ki so jih lani odkrili pri Porscheju.

Le del 60 tisoč ponarejenih izdelkov, ki so jih lani odkrili pri Porscheju. Foto: Porsche

Porsche je lani zaplenil več kot 200 tisoč ponarejenih izdelkov s svojim logotipom, ki so bili vredni kar 60 milijonov evrov. Večina teh izvira iz Kitajske.

Pri Porscheju poudarjajo, da trg ponarejenih izdelkov cveti in da so vzeli pod drobnogled mrežo ponarejevalcev izdelkov s Porschejevim logotipom. V njihovi tovarni v Zuffenhausnu pri Stuttgartu imajo ekipo treh odvetnikov, ki se ukvarjajo prav s tem perečim problemom.

Ponarejen logotip Porscheja močno dvigne ceno

V pisarni odvetnika Andreasa Kirchgassnerja je mnogo privlačnih, a ponarejenih Porschejevih izdelkov – rdeč kavč, poster, ključi USB, okvirji za mobilne telefone in podobno. Toda to je le manjši del celotnega trga ponarejenih izdelkov, ki ni vezan le na poprodajne produkte, temveč tudi na prave rezervne dele njihovih športnih avtomobilov. S pomočjo interneta lahko danes take izdelke mnogo lažje prodajajo.

Kar 80 odstotkov ponaredkov izvira s Kitajske. Mnoge prodajajo tudi prek platform kot so Amazon, eBay in Alibaba. Pri Porscheju pravijo, da lahko ponarejen izdelek izdata že sumljivo nizka cena in slabo skopiran logotip družbe. Pri tem konja pogosto zamenjajo tudi s katero izmed drugih živali.

Lani zaplenili za 60 milijonov evrov ponarejenih izdelkov

Porschejev lov je obrodil sadove. Lani so zaplenili 200 tisoč ponarejenih izdelkov v vrednosti 60 milijonov evrov. Med temi je bilo 30 tisoč ponarejenih nadomestnih delov v vrednosti dva milijona evrov. Pri teh je močno vprašljiv tudi varnostni vidik, saj so med ponarejenimi izdelki tudi varnostne blazine, zavorni diski in podobno.

Občasno je ponaredke zelo težko prepoznati. V tem primeru so celo odtisi na embalaži videti pravi, enako velja za proizvodne kode. Foto: Porsche

Ekipa treh odvetnikov, ki pri Porscheju skrbi za lov za ponarejenimi izdelki. Foto: Porsche