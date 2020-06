Bentley odpušča: brez dela bo tisoč zaposlenih

Britanski proizvajalec luksuznih avtomobilov ima trenutno zaposlenih 4.200 ljudi, od tega 2.200 v tovarni v Crewu. V zadnjem obdobju, ki so ga zaznamovale omejitve ob epidemiji koronavirusa covid-19, je večji del od teh delal od doma, okrog 500 zaposlenim pa je nadomestilo izplačala britanska vlada.

Prodaja novih, še posebej zelo dragih avtomobilov, se je ustavila

Lansko leto so prodajo sicer uspeli povečat za pet odstotkov na 11 tisoč vozil, a kljub temu se je podjetje že več let trudilo doseči pozitivne poslovne rezultate. Tik pred epidemijo so sicer sprejeli novo strategijo poslovanja, a nato se je povsem ustavila prodaja novih avtomobilov. V Veliki Britaniji so maja prodali 20 tisoč novih vozil, kar je 89 odstotkov manj kot maja lani. To je bil najslabši izkupiček po letu 1952.

Bentley bo tako odpustil tisoč zaposlenih, so potrdili v vodstvu družbe. V prvem delu bodo to dosegli prek sporazumnih prekinitev zaposlitev.