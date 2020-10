Beg pred hudimi kaznimi: komu kaže najbolje?

Evropski avtomobilski trg v povprečju le še za 6,5 grama CO2 presega vrednosti, ki so jih določili pri Evropski komisiji. Volvo med evropskimi proizvajalci proda največ čistih avtomobilov, zato so že dosegli cilje v letošnjem letu, naslednji jih bodo dosegli pri BMW-ju, saj so do avgusta letos flotne izpuste zmanjšali na 103 grame na prevožen kilometer.

Po turbulentnem in izzivov polnem letu končno nekaj dobrih novic za avtomobilsko industrijo. Številni proizvajalci so namreč v zadnjih mesecih beležili velik upad emisij ogljikovega dioksida, zato v večini optimistično pogledujejo proti koncu leta, saj bodo v večini vsi dosegli emisijske cilje, ki jih je določila Evropska komisija. A težav s tem seveda ni konec, zaradi epidemije covid-19 je prodaja namreč zelo upadla, zaslužki pa izpuhteli.

Še (vedno) 6,5 grama na kilometer čez dovoljeno mejo

Kot vedno so s podatki postregli pri analitični hiši JATO Dynamics. Tokrat so njihove številke razveselile avtomobilske proizvajalce, saj so v 21 državah v Evropski uniji (brez Švice in Norveške) med januarjem in avgustom emisije ogljikovega dioksida padle na 102,2 grama na kilometer po merilnem ciklu NEDC. Sodeč po teh izračunih so proizvajalci v povprečju le še 6,5 grama na kilometer nad mejo, kar je v primerjavi z letom 2019 in črnimi napovedmi resnično dramatičen preobrat, kažejo podatki JATO Dynamics.

Zakaj tako drastičen upad? Čeprav je število registracij med januarjem in septembrom upadlo za 29 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, se je na drugi strani povečala prodaja elektrificiranih avtomobilov za 67 odstotkov na 1,5 milijona avtomobilov. Tržni delež dizlov in bencinarjev je padel za dvomestno številko, medtem ko se je delež električnih avtomobilov povečal na 18,1 odstotka.

Volvo je postal najčistejši proizvajalec v Evropi, saj je že 4. avgusta dosegel emisijske cilje, ki so jih določili pri Evropski uniji. Kmalu bodo to dosegli tudi pri BMW in Renaultu. Foto: Volvo

Volvo najbolj zelen, BMW uspel s kombinacijo dizlov in elektrike

''Pole position'' si je zgotovil Volvo, ki je začel loviti emisijske cilje že pred leti z izključno štirivaljnimi motorji, v zadnjem času pa še s pospešeno elektrifikacijo modelne palete. Kot najbolj čisti proizvajalec so prehiteli Toyoto, ki je bila praktično celotno obdobje na prvem mestu. Tudi drugi proizvajalci znotraj skupine Geely so skupaj z Volvom dosegli cilje 4. avgusta, štiri mesece pred rokom.

Pri računanju so pri JATO upoštevali tudi emisijske kupone, ki so jih nekateri proizvajalci že kupili za zniževanje emisij od drugih proizvajalcev. BMW je praktično dosegel svoje cilje in je imel v avgustu za celotno prodano floto skupne emisije le še 103,5 grama na kilometer. S tem so le 0,5 grama na kilometer nad cilji, če jim do konca leta ne uspe še za malenkost znižati emisij, pa bodo plačali minimalno kazen.

BMW je medtem ubral drugačno pot, saj ni stavil izključno na elektrifikacijo. Velik delež za zniževanje emisij so bili pri njih dizelski motorji, ki so praktično čistejši od bencinskih in v zrak izpustijo minimalno emisij NoX.

Kaj se dogaja s Toyoto?

Toyota je bila že od vsega začetka, ko so pri Evropski uniji potrdili emisijske zahteve, v odličnem položaju. Zdaj so le 2,2 grama Toyota je še 2,2 grama nad svojimi cilji, a očitno bomo morali v prihodnje staviti na povsem električna vozila, če želijo dosegati emisijske cilje. Foto: Gašper Pirman oddaljeni od svojega cilja. A bolj podroben pogled ni tako rožnat, kot se zdi na prvi pogled. Hibridizacijo so začeli aktivno vpeljevati že pred leti, a prodaja je nekoliko zastala.

Zadnja tri leta je bilo v Evropi dve tretjini njihovih avtomobilov opremljenih s hibridnim motorjem, a kljub temu še niso dosegli ciljev. Po drugi strani so kar nekaj časa potrebovali za prihod povsem električnih avtomobilov, lexus UX 300e, prvi povsem električni avtomobil iz skupine, bo na evropska tla zapeljal šele proti koncu leta.

Pri koncernu Hyundai-Kia so podvomili o taktiki Toyote in jo zato nadgradili. Stavili so na majhne športne terence in zelene kompaktne avtomobile. Očitno se njihov načrt obrestuje – Toyotin delež hibridov je bil kar 65-odstoten, po drugi strani pri Hyundaiu le 13-odstoten. A po drugi strani imajo Korejci osemodstoten delež povsem električnih avtomobilov, pri Toyoti pa letos niso prodali niti enega povsem električnega avtomobila. To je še en dokaz, da imajo polni električni avtomobili velik vpliv na zniževanje emisij ogljikovega dioksida, očitno bistveno večji kot večinska prodaja hibridnih pogonov.